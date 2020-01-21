Gaziantep FK'den 240 bin forma satışı

Gaziantep Futbol Kulübü'nün Başkanı Büyükekşi, yazılı açıklamasında, geçen aylarda başlatılan kampanyanın başarılı şekilde sürdürüldüğünü belirtti.

Kampanya kapsamında 19 Aralık'ta düzenlenen gecede 240 bin formanın sözlü satışının yapıldığını kaydeden başkan Büyükekşi, hedeflerinin 300 bin forma satmak olduğunu ifade etti.

Sporun barış ve kardeşlik olan ruhunu tüm topluma yaymak istediklerini aktaran Büyükekşi, "Kampanyamızla, kulübe maddi desteğin yanında, bir taraftan sporu sevdirmeyi diğer taraftan da taraftar sayımızı artırmayı hedefliyoruz. Özellikle öğrencileri ve gençleri stada çekmek için projeler uyguluyoruz. Kampanyamız çerçevesinde satılan formalar da Valiliğimizin koordinasyonunda okullarda öğrencilere dağıtılmaktadır. Sömestr tatilinin sona ermesi ile okullarımızda forma dağıtımı hız kazanacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Büyükekşi, formaların yüksek fiyatlardan satın alındığı iddialarına da şöyle yanıt verdi: "Forma alımı kulübümüzde oluşturulan bir komisyon tarafından gerçekleştirilmiştir. Gaziantep Futbol Kulübü AŞ olarak birçok firmayla forma alımı hususunda görüşmeler yapılmış ve içinde Gaziantepli firmaların da olduğu çok sayıda firmadan yazılı teklifler alınmıştır. Alınan teklifler yönetim kurulu üyelerimiz tarafından değerlendirilerek en uygun teklifi veren İstanbul merkezli bir firma ile anlaşma sağlanmıştır. Söz konusu firmayla forma başına 19 lira KDV olarak anlaşma yapılmıştır."

Kampanyaya destek verenlere teşekkür eden Büyükekşi, şunları kaydetti: "Kampanyamızın ilk gününden itibaren her zaman yanımızda olan ve desteklerini esirgemeyen Gaziantep Valisi Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e kulübümüz adına teşekkür ediyorum. Ayrıca, Adalet Bakanımız Abdulhamit Gül'e, milletvekillerimize, ilçe belediye başkanlarımıza, sivil toplum kuruluşu başkanlarımıza, iş dünyamıza, kampanyamızın kamuoyuna duyurulmasını sağlayan basınımıza ve tüm taraftarlarımıza ilgi ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyorum."