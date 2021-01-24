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24.01.2021 - 17:08 |

Gaziantep - Hatayspor: 1-1

Süper Lig'in 21. hafta maçında Gaziantep FK ile Hatayspor karşı karşıya geldi. Hatayspor 90+7. dakikada bulduğu golle sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Gaziantep - Hatayspor: 1-1
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Süper Lig'in 21. hafta maçında Gaziantep FK ile Hatayspor karşı karşıya geldi. Müsabaka 1-1 sona erdi.

Maçta Gaziantep'in golünü 30. dakikada Jefferson kaydetti. Hatayspor'un golünü 90+7. dakikada Morais kendi kalesine attı.

Gaziantep bu sonuçla 35 puanla 4. sırada yer aldı. Hatayspor ise 32 puanla 6. sırada kaldı.

Gaziantep - Hatayspor: 1-1

 

 

İLK 11'LER

Gaziantep FK: Günay, Tosca, Vetrih, Olkowski, Kana Bıyık, Morais, Jefferson, Oğuz, Maxim, Kenan, Muhammet

Hatayspor: Munir, Mesut, Billong, Yusuf, Popov, Abdurrahman, Ribeiro, Traore, Akintole, Diouf, Boupendza

Gaziantep - Hatayspor: 1-1

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada Jefferson'un ceza sahasına yakın bir noktadan çektiği şutta kaleci Munir, meşin yuvarlağı kontrol etti.

29. dakikada ceza sahasına yakın bir noktadan Boupendza'nın vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

30. dakikada Gaziantep FK öne geçti. Sol kanattan Muhammet Demir'in ceza sahasına ortasında Jefferson, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 1-0 

45 3. dakikada sol kanattan Akintola'nın pasında Boupendza, çalımlarının ardından ceza sahasında şutunu çekti. Meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü. Dönen topa Akintola vurdu. Meşin yuvarlak auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Gaziantep FK'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

 

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