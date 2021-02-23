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23.02.2021 - 13:56 | | AA

Gaziantep, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep, Süper Lig'in 27. haftasında 26 Şubat Cuma günü deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Gaziantep, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ricardo Sa Pinto yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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