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27.12.2020 - 22:25 |

Gaziantep'ten Sumudica için sözleşme açıklaması!

Süper Lig'de Gaziantep ile çıkış yaşayan Teknik Direktör Marius Sumudica'nın geleceği merak konusu oldu. Kulüp başkanı Mehmet Büyükekşi önemli açıklamalarda bulundu.

Gaziantep'ten Sumudica için sözleşme açıklaması!
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Süper Lig'de zirveye doğru giden Gaziantep FK'nın başkanı Mehmet Büyükekşi, ligdeki son durumları ve teknik direktör Marius Sumudica için A Spor'a konuştu.

Sumudica ile yaptıkları kounşmaları paylaşan Büyükekşi, "Sumudica renkli bir kişilik, maçları yaşıyor. Kulübede sürekli ayakta, kendi oynuyormuş gibi oyuncuları yönlendiriyor, motive ediyor. Zaman zaman sarı ve kırmızı kart gördüğünde konuşmalarımız oldu, ben kulübede oturursam ve uyursam, oyuncular da sahada uyur diyor. Geçen sene, Beşiktaş maçı öncesi başkan oldum, geçen sene de yenmiştik. O maçtan sonra da hocamız, 2. ya da 3. hafta, bana teklifler var, gidebilirim dedi ve biz sözleşmesini 1 yıl daha uzattık. Belli büyük takımların hocaları dışında tüm kulüpler 1 yıllık sözleşmeler yapıyor. Birçok takım hoca değişiklikleri yaptı ve biz sözleşmeyi uzatarak istikrar sağlamış olduk." ifadelerini kullandı.

Gaziantepten Sumudica için sözleşme açıklaması

Sumudica'nın sezon sonu bitecek sözleşmesini uzatacaklarını kaydeden Büyükekşi, "Günlük başarılara göre hareket etmemek lazım, ben uzun mesafeye bakarım. 3 maç yendik hemen başarılıyız olmaz. Ben de 2. devre bitsin, Mart, Nisan ayı gelsin, o zaman değerlendiririz dedim. Şu anda, son 4 haftada çok önemli 4 takımla karşılaştık. Başakşehir, Fenerbahçe, Kasımpaşa ve bugün de lider Alanyaspor'u yendik. Bu galibiyetlerin hiçbir de tesadüfen olmadı. Hocamız da kalmak istiyor. İnşallah yılbaşından sonra hocamızla konuşacağız, kendi de kalmak istiyor. Hakemlerin de bir önyargısının olduğunu düşünüyorum. Diğer teknik direktörlere gösterilen müsamaha, bizim hocamıza gösterilmeden kart gösteriliyor. Bizim yapmak istediğimiz şu, biz geçen sene 8 bitirdik, hedefimiz ilk 5'te olabilmek." diye konuştu.

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