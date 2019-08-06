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06.08.2019 - 00:00 |

GaziÅŸehir Gaziantep, Abdul Aziz Tetteh'i kadrosuna kattÄ±!

GaziÅŸehir Gaziantep, orta saha oyuncusu Abdul Aziz Tetteh'i transfer etti.Â

GaziÅŸehir Gaziantep, Abdul Aziz Tetteh'i kadrosuna kattÄ±!
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SÃ¼per Lig ekiplerinden GaziÅŸehir Gaziantep, GanalÄ± orta saha oyuncusu Abdul Aziz Tetteh'i transfer etti.Â 

KulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, yeni sezon hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼ren Gaziantep ekibi, son olarak Rusya 1. Lig ekiplerinden Dinamo Moskova'da forma giyen Tetteh ile temasa geÃ§ti.

Prensip anlaÅŸmasÄ±na varÄ±lan ve kampa getirilen 29 yaÅŸÄ±ndaki Ã¶n libero, kulÃ¼bÃ¼n futbol ÅŸube sorumlusu Yusuf Demsoy'un da katÄ±lÄ±mÄ±yla dÃ¼zenlenen imza tÃ¶reninde kendisini 3 yÄ±llÄ±ÄŸÄ±na kÄ±rmÄ±zÄ±-siyahlÄ± renklere baÄŸlayan sÃ¶zleÅŸmeyi imzaladÄ±.Â 

TecrÃ¼beli oyuncu kariyeri boyunca 207 resmi karÅŸÄ±laÅŸmada gÃ¶rev aldÄ± ve 12 kez gol sevinci yaÅŸadÄ±.

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