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25.09.2019 - 17:08 |

Gazişehir Gaziantep kupa maçına hazır

Süper Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda yarın Kırıkkale Büyük Anadoluspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Gazişehir Gaziantep kupa maçına hazır
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Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 50 dakika sürdü.

Isınma ve pas çalışmalarıyla başlayan antrenman, dar alanda çift kale maçla son buldu.

Bu idmanla hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-siyahlıların, hava yoluyla Ankara'ya gideceği ve ardından kara yoluyla maçın oynanacağı Kırıkkale'ye geçeceği bildirildi.

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