Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGazişehir Gaziantepspor Haberleri Gazişehir Gaziantep, Morais transferini açıkladı
05.07.2019 - 15:13 |

Gazişehir Gaziantep, Morais transferini açıkladı

Gaziantep ekibi, sol bek Junior Morais'i renklerine kattı.

Gazişehir Gaziantep, Morais transferini açıkladı
ABONE OL

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, Brezilyalı futbolcu Junior Morais ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Romanya 1. Lig ekiplerinden FCSB'de forma giyen Brezilyalı sol bek Junior Morais ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, 2 yıllık sözleşme imzalayan 32 yaşındaki oyuncuyla ilgili şu bilgiler paylaşıldı: "22 Temmuz 1986 yılında Brezilya'nın Sao Luis şehrinde dünyaya gelen Morais, 2011 yılında Portekiz ligi takımlarından Freamunde'ye transfer oldu. Sırasıyla Astra Giurgiu ve FCSB takımlarında forma giyen Morais, kariyerinde 359 resmi karşılaşmaya çıktı, bu sürede 14 gol atıp, 38 kez asist yaptı. UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde de toplam 50 karşılaşmaya çıkan Brezilyalı oyuncu, kariyerinde 3 kez de şampiyonluk sevinci yaşadı." 

 

 

 

Kayserispor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Liverpool 8 golün atıldığı maçta Chelsea'yi 5-3 yendi! Şampiyonluk kupasını kaldırdı...
    Liverpool 8 golün atıldığı maçta Chelsea'yi 5-3 yendi! Şampiyonluk kupasını kaldırdı...
  2. Yılmaz Vural: Bizim için büyük bir avantaj
    Yılmaz Vural: Bizim için büyük bir avantaj
  3. İrfan Buz: Skoru dezavantaj olarak görmüyoruz
    İrfan Buz: Skoru dezavantaj olarak görmüyoruz
  4. Slaven Bilic'li West Bromwich Albion, Premier Lig'e yükseldi
    Slaven Bilic'li West Bromwich Albion, Premier Lig'e yükseldi    
  5. West Ham United, Premier Lig'de kalmayı garantiledi
    West Ham United, Premier Lig'de kalmayı garantiledi



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Taraftarlar Bursaspor maçını dev ekrandan izledi

Taraftarlar Bursaspor maçını dev ekrandan izledi

Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kayserispor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kayserispor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Gençlerbirliği, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı

Gençlerbirliği, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı

Sıradaki Haber