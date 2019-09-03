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03.09.2019 - 00:31 |

Gazişehir Gaziantep, Muhammet Demir'i açıkladı

Gazişehir Gaziantep Başakşehir'de forma giyen santrfor Muhammet Demir'i kiraladı.

Gazişehir Gaziantep, Muhammet Demir'i açıkladı
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Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü, Medipol Başakşehir'de forma giyen santrfor Muhammet Demir'i bir yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Gaziantep ekibinden yapılan açıklamada, "Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübümüz, Başakşehir takımında forma giyen Muhammet Demir ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmaya varmıştır. Muhammet Demir'e kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz" denildi.

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