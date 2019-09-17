Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGaziantep Fk Haberleri Gazişehir Gaziantep olağanüstü genel kurula gidiyor
17.09.2019 - 15:23 | | GAZİANTEP (AA)

Gazişehir Gaziantep olağanüstü genel kurula gidiyor

Süper Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, olağanüstü genel kurula gidiyor.

Gazişehir Gaziantep olağanüstü genel kurula gidiyor
ABONE OL

 

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbol kulübünün bağlı bulunduğu derneğin olağanüstü genel kurulu 30 Eylül Pazartesi günü yapılacak.

Belirtilen tarihte çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantının 7 Ekim Pazartesi günü, çoğunluğa bakılmaksızın gerçekleştirileceği belirtildi. Genel kurulda yeni yönetim kurulunun seçileceği bildirildi.

12 Eylül'de kulübün şirket yönetimi Adil Sani Konukoğlu'ndan Mehmet Büyükekşi'ye devredilmişti.

Manuel Fernandes'in RPL'de bu sezon attığı goller...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. La Liga'nın yeni ekiplerinden Cadiz, Alvaro Negredo'yu transfer etti
    La Liga'nın yeni ekiplerinden Cadiz, Alvaro Negredo'yu transfer etti
  2. Son dakika | Samet Aybaba'dan Hatayspor açıklaması
    Son dakika | Samet Aybaba'dan Hatayspor açıklaması
  3. Günün En Çok Oynanan Maçları
    Günün En Çok Oynanan Maçları
  4. Lokomotiv Kuban, Dmitry Kulagin ile yollarını ayırdı
    Lokomotiv Kuban, Dmitry Kulagin ile yollarını ayırdı
  5. Son dakika - Dinamo Kiev, Lucescu'yu resmen açıkladı!
    Son dakika - Dinamo Kiev, Lucescu'yu resmen açıkladı!



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Lyon, Fenerbahçeli Gustavo’yu istiyor

Lyon, Fenerbahçeli Gustavo’yu istiyor

Son dakika | Hatayspor Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdı

Son dakika | Hatayspor Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdı

Akhisarspor final kapısını araladı

Akhisarspor final kapısını araladı

Fenerbahçe'nin Sadık Çiftpınar'a güveni tam

Fenerbahçe'nin Sadık Çiftpınar'a güveni tam

Sıradaki Haber