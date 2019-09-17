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17.09.2019 - 15:34 | | GAZİANTEP (İHA)

Gazişehir Gaziantep, Süper Lig’de çok farklı

Tarihinde ilk kez Süper Lig’de mücadele eden Gazişehir Gaziantep, ligin ilk dört haftasında ortaya koyduğu performans ve aldığı sonuçlarla beğeni topladı. Gaziantep temsilcisi, geride kalan haftalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Gazişehir Gaziantep, Süper Lig’de çok farklı
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Tarihinde ilk kez Süper Lig’de mücadele eden Gazişehir Gaziantep, ligin ilk dört haftasında ortaya koyduğu performans ve aldığı sonuçlarla beğeni topladı. Gaziantep temsilcisi, geride kalan haftalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Bu sezon tarihinde ilk kez Süper Lig’de mücadele eden Gazişehir Gaziantep, aldığı sonuçlarla dikkat çekiyor. Ligin ilk dört haftasında 2 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Gaziantep ekibi, topladığı 7 puanla haftayı altıncı sırada tamamladı. Kırmızı-siyahlı ekibin, dördüncü hafta sonunda ilk hafta 5-0 yenildiği Fenerbahçe ile aynı puanı paylaşması ise dikkat çekti.

Kötü başladı, iyi devam etti
Ligin ilk haftasında deplasmanda Fenerbahçe’ye konuk olan ve sahadan 5-0 mağlup ayrılarak, sezona kötü bir giriş yapan Gazişehir Gaziantep, ikinci haftada sahasında Gençlerbirliği’ni 4-1 mağlup etmeyi başardı. Üçüncü hafta zorlu Sivas deplasmanına giden Gaziantep ekibi, buradan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı. Dördüncü haftada ise Beşiktaş’ı konuk eden kırmızı-siyahlılar, rakibini 3-2’lik skorla devirdi.
Gazişehir F.K., 4 hafta sonunda 1 kırmızı kart, 13 de sarı kart ile ligin en çok kart gören takımları arasında yer aldı.

Goller farklı isimlerden geldi
Ligdeki ilk sezonunda yoluna iyi bir şekilde devam eden Gazişehir Gaziantep, bu dört maçta rakip filelere 8 gol gönderirken, kalesinde ise 9 gol gördü. Gaziantep ekibinin attığı 8 golün dağılımı ise şöyle:
"Kayode (2), Twumasi (2), Güray Vural (2), Raman Chibsah (1), Oğuz Ceylan (1)."

Çok attı, çok yedi
Ligin genel gol istatistiklerinde de dikkat çeken verilere sahip olan Gaziantep ekibi, attığı 8 golle Alanyaspor (11), Yeni Malatyaspor (10) ve Fenerbahçe’nin (9) ardından en fazla skor üreten dördüncü takım konumunda bulunuyor. Gazişehir Gaziantep, kalesinde gördüğü 9 golle de en çok gol yiyen iki takımdan biri olarak Gençlerbirliği ile zirveyi paylaşıyor.

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