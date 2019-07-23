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23.07.2019 - 11:13 | | Ä°STANBUL (AA)

GaziÅŸehir Gaziantep'in hazÄ±rlÄ±k maçÄ±ndaki rakipleri belli oldu

Kamp dÃ¶nemini DÃ¼zce'de tamamlama kararÄ± alan Gaziantep temsilcisi, 3 hazÄ±rlÄ±k maÃ§Ä± daha yapacak. Gaziantep ekibi, PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ Alanyaspor ile karÅŸÄ±laÅŸacak. KÄ±rmÄ±zÄ±-siyahlÄ±lar, 2 AÄŸustos Cuma gÃ¼nÃ¼ 1. Lig ekibi Ä°stanbulspor ile 7 AÄŸustos Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ ise Katar ekibi El-Wakrah ile prova yapacak.Â

GaziÅŸehir Gaziantep'in hazÄ±rlÄ±k maçÄ±ndaki rakipleri belli oldu
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SÃ¼per Lig'e yÃ¼kselen GaziÅŸehir Gaziantep, yeni sezon hazÄ±rlÄ±klarÄ± kapsamÄ±nda 3 hazÄ±rlÄ±k maÃ§Ä± daha yapacak.

KulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, DÃ¼zce'nin KaynaÅŸlÄ± ilÃ§esindeki FenerbahÃ§e Topuk YaylasÄ± Tesisleri'nde 2. dÃ¶nem kamp Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼ren Gaziantep temsilcisi, 3. dÃ¶nem hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± da aynÄ± yerde gerÃ§ekleÅŸtirecek.

Bu doÄŸrultuda hazÄ±rlÄ±k maÃ§larÄ± planlamasÄ± yapan Gaziantep ekibi, 25 Temmuz PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ Alanyaspor ile karÅŸÄ±laÅŸacak. KÄ±rmÄ±zÄ±-siyahlÄ±lar, 2 AÄŸustos Cuma gÃ¼nÃ¼ 1. Lig ekibi Ä°stanbulspor ile 7 AÄŸustos Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ ise Katar ekibi El-Wakrah ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.

GaziÅŸehir Gaziantep, geride kalan hazÄ±rlÄ±k dÃ¶neminde karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ± Rapid BÃ¼kreÅŸ'e 2-1, Sepahan'a da ise 1-0 yenilmiÅŸti.

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