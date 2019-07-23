Futbol

MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
HaberlerGaziÅŸehir Gaziantepspor Haberleri GaziÅŸehir Gaziantep'te 6 oyuncu ile yollar ayrÄ±ldÄ±
23.07.2019 - 15:22 | | GAZÄ°ANTEP (AA)

GaziÅŸehir Gaziantep'te 6 oyuncu ile yollar ayrÄ±ldÄ±

Gaziantep temsilcisi, yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±ÄŸÄ± Bjarnason, YalÃ§Ä±n KÄ±lÄ±nÃ§, Cihat Ã‡elik, Erhan Ã‡elenk, UÄŸur Arslan Kuru ve RÄ±dvan ÅžimÅŸek'e katkÄ±larÄ±ndan dolayÄ± teÅŸekkÃ¼r ettiÂ

GaziÅŸehir Gaziantep'te 6 oyuncu ile yollar ayrÄ±ldÄ±
ABONE OL

SÃ¼per Lig'in yeni ekiplerinden GaziÅŸehir Gaziantep, yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±ÄŸÄ± 6 futbolcuya katkÄ±larÄ±ndan dolayÄ± teÅŸekkÃ¼r etti.

KulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, futbolcular Elmar Bjarnason, YalÃ§Ä±n KÄ±lÄ±nÃ§, Cihat Ã‡elik, Erhan Ã‡elenk, UÄŸur Arslan Kuru ve RÄ±dvan ÅžimÅŸek ile yollarÄ±n ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtilerek, "OyuncularÄ±mÄ±za kulÃ¼bÃ¼mÃ¼ze yapmÄ±ÅŸ olduklarÄ± destekten Ã¶tÃ¼rÃ¼ teÅŸekkÃ¼r eder, bundan sonraki kariyerlerinde baÅŸarÄ±lar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Â 

Â 

Nevzat Dindar: Bir mucize olmazsa Belhanda ve Feghouli gidiyor
daha fazla video iÃ§in
SON DAKÄ°KA
  1. Trabzonspor'da Bayram BektaÅŸ da gündemde
    Trabzonspor'da Bayram BektaÅŸ da gündemde
  2. Son dakika - Ziraat Türkiye KupasÄ± finalinin hakemi Ali PalabÄ±yÄ±k
    Son dakika - Ziraat Türkiye KupasÄ± finalinin hakemi Ali PalabÄ±yÄ±k
  3. Menemenspor Samed Ali'yi alacak
    Menemenspor Samed Ali'yi alacak
  4. Denizlispor'da Onazi bu kez ÅŸehirden ayrÄ±ldÄ±
    Denizlispor'da Onazi bu kez ÅŸehirden ayrÄ±ldÄ±
  5. Anadolu Efes, Merter'deki tesislerinden ayrÄ±lÄ±yor
    Anadolu Efes, Merter'deki tesislerinden ayrÄ±lÄ±yor



YAZARLAR
TÃœM YAZARLAR

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

Transfer haberleri | Enes Ünal'a sürpriz talip

Transfer haberleri | Enes Ãœnal'a sÃ¼rpriz talip

Son dakika | Unai Emery resmen Villarreal'de

Son dakika | Unai Emery resmen Villarreal'de

Süper Lig'in toplamÄ± Manchester City kadar

SÃ¼per Lig'in toplamÄ± Manchester City kadar

Galatasaray kafilesi Antalya'ya geldi

Galatasaray kafilesi Antalya'ya geldi

SÄ±radaki Haber