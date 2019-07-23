GaziÅŸehir Gaziantep'te 6 oyuncu ile yollar ayrÄ±ldÄ±

SÃ¼per Lig'in yeni ekiplerinden GaziÅŸehir Gaziantep, yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±ÄŸÄ± 6 futbolcuya katkÄ±larÄ±ndan dolayÄ± teÅŸekkÃ¼r etti.

KulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, futbolcular Elmar Bjarnason, YalÃ§Ä±n KÄ±lÄ±nÃ§, Cihat Ã‡elik, Erhan Ã‡elenk, UÄŸur Arslan Kuru ve RÄ±dvan ÅžimÅŸek ile yollarÄ±n ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtilerek, "OyuncularÄ±mÄ±za kulÃ¼bÃ¼mÃ¼ze yapmÄ±ÅŸ olduklarÄ± destekten Ã¶tÃ¼rÃ¼ teÅŸekkÃ¼r eder, bundan sonraki kariyerlerinde baÅŸarÄ±lar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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