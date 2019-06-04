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04.06.2019 - 08:45 |

Gazişehir Gaziantep'te Emrah Başsan sesleri

Stoper Kana Bıyık’ın Kayserispor ile sözleşmesi bitti, Gazişehir hemen harekete geçti. Güneydoğu ekibi ayrıca Musa Çağıran ve Emrah Başsan için temaslara başladı.

Gazişehir Gaziantep'te Emrah Başsan sesleri
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Play-Off finalinde Hatay’ı devirip Süper Lig’e adını yazdıran Gazişehir, iddialı bir kadroyla mücadele etmeye hazırlanıyor. Güneydoğu ekibi, ilk senesinde küme düşme sıkıntısı yaşamamak adına lig tecrübesi olan isimlere yönelecek.

Gazişehir’in gündemindeki ilk oyuncular Çaykur Rizespor’dan Musa Çağıran, Erzurumspor’dan Emrah Başsan ve Kayserispor’dan Kana Bıyık... Yönetim transfer çalışmalarını sürdürürken, teknik direktör Mehmet Altıparmak’ın durumu ise bayramdan sonra netlik kazanacak. (Fanatik)

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