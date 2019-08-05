Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGazişehir Gaziantepspor Haberleri Gazişehir Gaziantep'te sezon hazırlıkları
05.08.2019 - 13:33 | | AA

Gazişehir Gaziantep'te sezon hazırlıkları

Süper Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Gazişehir Gaziantep'te sezon hazırlıkları
ABONE OL

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde sezon hazırlıklarına devam eden Gaziantep ekibi, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde çalıştı. 

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda, dar alanda top kapma çalışması yapıldı. Antrenman, çift kale maçla sona erdi. 

Gaziantep temsilcisi, ikinci etap kamp çalışmalarına akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kayserispor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Liverpool 8 golün atıldığı maçta Chelsea'yi 5-3 yendi! Şampiyonluk kupasını kaldırdı...
    Liverpool 8 golün atıldığı maçta Chelsea'yi 5-3 yendi! Şampiyonluk kupasını kaldırdı...
  2. Yılmaz Vural: Bizim için büyük bir avantaj
    Yılmaz Vural: Bizim için büyük bir avantaj
  3. İrfan Buz: Skoru dezavantaj olarak görmüyoruz
    İrfan Buz: Skoru dezavantaj olarak görmüyoruz
  4. Slaven Bilic'li West Bromwich Albion, Premier Lig'e yükseldi
    Slaven Bilic'li West Bromwich Albion, Premier Lig'e yükseldi    
  5. West Ham United, Premier Lig'de kalmayı garantiledi
    West Ham United, Premier Lig'de kalmayı garantiledi



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Taraftarlar Bursaspor maçını dev ekrandan izledi

Taraftarlar Bursaspor maçını dev ekrandan izledi

Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kayserispor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kayserispor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Gençlerbirliği, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı

Gençlerbirliği, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı

Sıradaki Haber