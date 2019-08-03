SÃ¼per Lig ekiplerinden GaziÅŸehir Gaziantep'te yeni transferler Souleymane Diarra, Bartlomiej Pawlowski ve Yuri Lodygin, takÄ±mla ilk antrenmanlarÄ±na Ã§Ä±ktÄ±.

KulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re Gaziantep ekibi, DÃ¼zce'nin KaynaÅŸlÄ± ilÃ§esindeki FenerbahÃ§e Topuk YaylasÄ± Tesisleri'nde gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi ikinci etap kampÄ±ndaki Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na, teknik direktÃ¶r Marius Sumudica yÃ¶netiminde devam etti.

Yeni transferler Diarra, Pawlowski ve Lodygin, takÄ±mla ilk antrenmanlarÄ±na Ã§Ä±karken futbolculara hoÅŸ geldin partisi de dÃ¼zenlendi.

Futbolcular, antrenmana Ä±sÄ±nma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± ile baÅŸladÄ±. Top kapma organizasyonu sonrasÄ±nda koordinasyon Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yapan Gaziantep ekibi, antrenmanÄ± Ã§ift kale maÃ§la tamamladÄ±.

Â Ä°mzayÄ± attÄ±lar

SÃ¼per Lig ekiplerinden GaziÅŸehir Gaziantep'in yeni transferleri Souleymane Diarra, Bartlomiej Pawlowski ve Yuri Lodygin, resmi sÃ¶zleÅŸme imzaladÄ±.

KulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, yeni transferler Diarra, Pawlowski ve Lodygin iÃ§in kulÃ¼p baÅŸkanÄ± Adil Sani KonukoÄŸlu'nun da katÄ±lÄ±mÄ±yla imza tÃ¶reni dÃ¼zenlendi.

TÃ¶rende Pawlowski ve Diarra ile 3, Lodygin ile de 2 yÄ±llÄ±k sÃ¶zleÅŸme imzalandÄ±.

AÃ§Ä±klamada gÃ¶rÃ¼ÅŸlerine yer verilen kulÃ¼p baÅŸkanÄ± Adil Sani KonukoÄŸlu, Ã¼Ã§ futbolcuyu takÄ±mlarÄ±nda gÃ¶rmenin mutluluÄŸunu yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, ÅŸu ana kadar 11 oyuncuyla sÃ¶zleÅŸme imzaladÄ±klarÄ±nÄ± kaydetti.

SÃ¼per Lig'de adÄ±ndan sÃ¶z ettiren bir takÄ±m olmak istediklerini aktaran KonukoÄŸlu, futbolculara gÃ¼vendiÄŸini ifade etti.

KonukoÄŸlu, yÃ¶netim olarak ellerinden geleni yapmaya Ã§alÄ±ÅŸacaklarÄ±nÄ± belirterek, "FutbolcularÄ±mÄ±z da sahada gÃ¶sterecekleri performansla bunun karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± tÃ¼m Gaziantep ÅŸehrine armaÄŸan ederek verecektir. TaraftarlarÄ±mÄ±zdan da GFK Store maÄŸazamÄ±zda satÄ±ÅŸa sunulan formalarÄ±mÄ±zÄ± ve Ã¶zellikle kombine kartlarÄ± satÄ±n alarak kulÃ¼bÃ¼mÃ¼ze destek olmalarÄ±nÄ± istiyoruz. Bu anlaÅŸmalar kulÃ¼bÃ¼mÃ¼z ve ÅŸehrimize hayÄ±rlÄ± olsun, umarÄ±m baÅŸarÄ±lÄ± bir sezon geÃ§ireceÄŸiz." deÄŸerlendirmesinde bulundu.