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01.08.2019 - 07:38 | | FANATİK

Gazişehir'de Bony ve Fabri sesleri!

Süper Lig’in yeni ekibi iki yıldızı bitirmek üzere. Eski Beşiktaşlı Kaleci Fabri ile imza aşamasına gelen Güneydoğu ekibi yıllık 2 milyon Euro isteyen Bony ile de pazarlıkta sona yaklaştı.

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Süper Lig’e Play-Off’tan yükselen ve takımı tecrübeli teknik adam Marius Sumudica’ya emanet eden Kırmızı-Siyahlılar transferde de hummalı bir çalışma içerisinde. Hatta çalışmadan da öte yıldız peşinde. Gazişehir’in transferde takıma kazandırmaya çalıştığı iki isim ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre Güney ekibi, Beşiktaş’ın iki sezon önce Fulham’a sattığı kaleci Fabri ile anlaşmak üzere. Yapılan görüşmelerde başarılı eldivenle her konuda anlaşma sağlandığı, transferin bitmek üzere olduğu vurgulandı.

Bony geri sayımda
Gazişehir’in asıl bombası ise adı sürekli 4 büyüklerle anılan dünyaca ünlü yıldız Wilfried Bony. Deneyimli forvetle temasa geçen Gazişehir pazarlıklarını sürdürüyor. 2 milyon Euro yıllık ücret talep eden oyuncunun rakamını aşağı çekmeye çalışan yönetim transferi gerçekleştirmek adına gün sayıyor.

Gazişehirde Bony ve Fabri sesleri

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