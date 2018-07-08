Geçmişten gelen güç

Rusya’daki Dünya Kupası’nda Belçika fırtınası esiyor. 2018 Dünya Kupası’nda tarihi bir dönem geçiren Kırmızı Şeytanlar, yarı finale kaldı.

Son olarak 1986 Dünya Kupası’nda yarı finale kalıp, 4. olan Belçika’da 32 yıl sonra büyük bir başarı geldi. Şu anda finali hedefleyen ve Fransa ile eşleşen Belçika’da altın jenerasyonun bu başarısının altındaki proje dikkat çekti.

Tam 2002 yılından bu yana hazırlanan kadro, 2018 yılında farkını ortaya koydu. Belçika gazetelerinin 2002’de ‘Geleceğin milli takımı’ başlığıyla tanıttığı 1988, 1989, 1990 ve 1991 doğumlu jenerasyonun bugünkü isimlerden oluşması göze çarptı.

Brezilya’yı 2-1 yenerek yarı finale kalan ilk 11’in iskeleti, 2002’de tanıtılan genç yıldızlar arasından çıktı. Dönemin gazete küpüründe yer alan gençler arasında şu isimler bulunuyor:

Romelu Lukaku, Eden Hazard, Kevin De Bruyne, Vincent Kompany, Jan Verthongen, Moussa Dembele, Dries Mertens, Axel Witsel, Christian Benteke, Kevin Mirallas, Nicolas Lombaerts, Simon Mignolet..

Belçika’nın kemik kadrosunda ise Hazard, Lukaku, De Bruyne, Kompany, Witsel ve Mertens’in bulunması öne çıkıyor. Özellikle 2002 tarihli gazetede, Eden Hazard ve De Bruyne’ün büyütülerek verilmesi dikkat çekiyor. 2002 yılında 13 ile 15 yaşları arasında olan futbolcuların getirdiği yenilik öne çıktı. Bu jenerasyon, 2014 Dünya Kupası ve EURO 2016’da çeyrek final ve 2018 Dünya Kupası’nda yarı finale kadar kaldı.