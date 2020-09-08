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08.09.2020 - 16:31 | | SAMSUN (AA) -

Gekas'tan Samsunspor'a destek

Bir dönem Samsunspor forması giyen eski Yunan futbolcu Theofanis Gekas, sosyal medya üzerinden kırmızı-beyazlılara başarılar diledi.

Gekas'tan Samsunspor'a destek
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TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'da 2011-2012 sezonunda forma giyen eski Yunan futbolcu Theofanis Gekas, kırmızı-beyazlılara başarılar diledi.

Gekas, Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım'a gönderdiği görüntülü mesajında, "Merhaba Yüksel başkan. Samsunpor inşallah şampiyon olur. Samsunspor'u çok seviyorum." ifadelerini kullandı.

Yıldırım ise Samsunspor'un eski golcü oyuncusu Gekas'ın kendilerine şampiyonluk dileklerini iletmesinin mutluluk verici olduğunu belirterek, "Teşekkürler büyük golcü ve Samsunsporluların sevgilisi Gekas." yanıtını verdi.

Gekas, 2011-2012 sezonunun devre arasında takıma katılıp, 12 maçta 8 gol atmıştı.

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