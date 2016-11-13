MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Kupası Haberleri "Gel derler geliriz"
13.11.2016 - 02:30 |

"Gel derler geliriz"

143 gün sonra Milli Takıma dönen Arda Turan ay-yıldızlı formayı şerefle taşıdığını söyledi, “Benim için en değerli forma... Bize ‘gel derler’ geliriz” dedi.

"Gel derler geliriz"
ABONE OL
Türkiye - Kosova: 2-0
Türkiye - Kosova: 2-0
Türkiye - Kosova: 2-0
Türkiye - Kosova: 2-0Haberin Tüm Fotoğrafları

Dört maçlık bir aranın ardından Milli Takıma dönen Arda Turan milli formayı şerefle taşıdığını söyledi, “Benim için en değerli forma. Bize ‘gel derler’geliriz” diye konuştu.

Kosova karşısında önemli bir üç puan kazandıklarını belirten yıldız futbolcu, “3 maçlık periyot demiştik, biri gitti. Çok iyi oynadığımızı düşünmüyorum ama ihtiyacımız olanı aldık. Mart’a kadar keyfini çıkartalım, sonra Dünya Kupası’na gidebiliriz diye düşünüyorum. Mücadeleyi sürdüreceğiz” dedi.

Arda, “Kosova’da birçok takım puan kaybedebilir, topun arkasına iyi geçiyorlar. Yapmam gerekenleri yaptım. Takıma yardımcı olmam lazım, bugün de bunu yaptığımı düşünüyorum. Çok iyi oynamadım ama, yine de skora etki ettiğimi düşünüyorum ikinci golde... Daha iyi olmak lazım” ifadelerini de kullandı.

Kaptan çıktı

143 gün aradan sonra milli formaya kavuşan Arda Turan 10 numarayı formayı giyerken, kaptanlık pazubandını da taktı. Arda’nın olmadığı dört maçta 10 numaralı formayı Hakan Çalhanoğlu giyerken bu karşılaşmalarda Mehmet Topal kaptan olarak sahaya çıkmıştı.

Arda ayrıca 95. kez milli olarak Rüştü Reçber (120), Hakan Şükür (112) ve Bülent Korkmaz’dan (102) sonra en fazla ay-yıldızlı formayı giyen 4. futbolcu oldu.

    Samsunspor 55. kuruluş yılını kutladı
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. İtalya Serie A'da Juventus liderliğini, Lazio takibini sürdürdü
      İtalya Serie A'da Juventus liderliğini, Lazio takibini sürdürdü
    2. Son dakika transfer haberleri - Fabri, Mallorca'dan ayrıldı, Beşiktaş heyecanlandı
      Son dakika transfer haberleri - Fabri, Mallorca'dan ayrıldı, Beşiktaş heyecanlandı
    3. Hakan Kutlu: "Kaybettiğimiz için çok üzgünüz, Play-off yolunda büyük yara aldık"
      Hakan Kutlu: "Kaybettiğimiz için çok üzgünüz, Play-off yolunda büyük yara aldık"
    4. Pınar Karşıyaka, TBF'nin verdiği puan silme cezasına itiraz
      Pınar Karşıyaka, TBF'nin verdiği puan silme cezasına itiraz
    5. İspanya 1. Basketbol Ligi'nin şampiyonu Baskonia oldu
      İspanya 1. Basketbol Ligi'nin şampiyonu Baskonia oldu



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Samsunspor'un 55. kuruluş yıl dönümü kutlandı

    Samsunspor'un 55. kuruluş yıl dönümü kutlandı

    Gençlerbirliği, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı

    Gençlerbirliği, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı

    Konyaspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları

    Konyaspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları

    Ergin Ataman'dan İspanya ACB'nin şampiyonu Baskonia'ya tebrik ve TBF'ye eleştiri

    Ergin Ataman'dan İspanya ACB'nin şampiyonu Baskonia'ya tebrik ve TBF'ye eleştiri

    Sıradaki Haber