Dört maçlık bir aranın ardından Milli Takıma dönen Arda Turan milli formayı şerefle taşıdığını söyledi, “Benim için en değerli forma. Bize ‘gel derler’geliriz” diye konuştu.

Kosova karşısında önemli bir üç puan kazandıklarını belirten yıldız futbolcu, “3 maçlık periyot demiştik, biri gitti. Çok iyi oynadığımızı düşünmüyorum ama ihtiyacımız olanı aldık. Mart’a kadar keyfini çıkartalım, sonra Dünya Kupası’na gidebiliriz diye düşünüyorum. Mücadeleyi sürdüreceğiz” dedi.

Arda, “Kosova’da birçok takım puan kaybedebilir, topun arkasına iyi geçiyorlar. Yapmam gerekenleri yaptım. Takıma yardımcı olmam lazım, bugün de bunu yaptığımı düşünüyorum. Çok iyi oynamadım ama, yine de skora etki ettiğimi düşünüyorum ikinci golde... Daha iyi olmak lazım” ifadelerini de kullandı.

Kaptan çıktı

143 gün aradan sonra milli formaya kavuşan Arda Turan 10 numarayı formayı giyerken, kaptanlık pazubandını da taktı. Arda’nın olmadığı dört maçta 10 numaralı formayı Hakan Çalhanoğlu giyerken bu karşılaşmalarda Mehmet Topal kaptan olarak sahaya çıkmıştı.

Arda ayrıca 95. kez milli olarak Rüştü Reçber (120), Hakan Şükür (112) ve Bülent Korkmaz’dan (102) sonra en fazla ay-yıldızlı formayı giyen 4. futbolcu oldu.