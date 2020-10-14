Geleceğin sağ beki: Serkan Asan

CELAL UMUT EREN

Bordo-mavili takımda 20 yaşındaki sağ bekin potansiyelinin kullanılması için çaba harcanıyor. Kaptanlardan Pereira ve teknik heyet, potansiyeli yüksek olan Serkan’ın daha fazla sorumluluk alması, gelecekte kulübe daha fazla katkı sağlaması adına yardım ediliyor

Trabzonspor’da son dönemde altyapılardan yetişen yıldızlara Serkan Asan da eklendi. Genç sağ bek potansiyeli ve yeteneğiyle takım içinde de fark ediliyor. Özellikle takımın kaptanlarından tecrübeli sağ bek Joao Pereira, aynı mevkiiyi paylaştığı takım arkadaşına destek veriyor.

36 yaşındaki Portekizli oyuncu, artık özdeşleştiği Trabzonspor’da Serkan Asan’ın gelecek için takıma tam anlamıyla katılmasını istiyor. Bu nedenle antrenmanlarda ve maçlardan sonra genç Serkan’a en fazla destek Pereira’dan geliyor.

Newton’ın takibi

Ayrıca daha önce Chelsea’de görev alan teknik direktör Eddie Newton da 21 yaşındaki Serkan Asan’ın deneyim elde etmesi ve takıma entegre olması için yakın takipte bulunuyor. Genç öğrencisiyle her zaman ilgilenen Newton, adeta bir eğitmen gibi yaklaşıyor.

Öte yandan bordo-mavililerde, Serkan Asan’ın gelecek A Milli Takım için de önemli bir isim olacağı aktarılıyor. Şu anda Avrupa’nın önemli kulüpleri tarafından seyredilen ve tanınan Serkan’ın, Türk futbolunda yıldız sağ beklerden biri olması bekleniyor.

Son 5 yıllık süreçte altyapıdan Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Uğurcan Çakır ve Hüseyin Türkmen gibi yıldızları çıkaran Karadeniz temsilcisi Serkan Asan’ın da benzer yoldan yürümesini amaçlıyor.

Değeri arttı

Trabzonspor’un genç sağ beki Serkan Asan’ın hem performansı hem de piyasa değeri yükseldi. U21 Milli Takımında da oynayan genç oyuncu, bu sezon bordo-mavililerde 3’ü ilk 11 olmak üzere 4 maçta forma giydi. 21 yaşındaki sağ bekin, futbol sitesi Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 500 bin eurodan 1 milyon euroya çıktı.

Alkışlar Pereira’ya

Bordo-mavili takımda 2016’dan beri forma giyen Joao Pereira profesyonelliği ve liderliğiyle alkışları topluyor. 36 yaşındaki futbolcu, özellikle bu sezon genç yıldızlarla yakından ilgileniyor.

Takımın kaptanlarından olan Portekizli sağ bek, gelecek vaat eden yıldızlarla antrenmanlarda sürekli iletişim kuruyor ve yardım ediyor. Saha dışından da gençleri takip eden Pereira, takımına liderlik yapıyor.

4

Serkan Asan, bu sezon Trabzonspor formasıyla Süper Lig’de 4 maça çıktı. Genç sağ bek 278 dakika sahada kaldı.