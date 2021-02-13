‘Geleceğin Sporu’ HADO Avrupa Şampiyonası Türkiye’de Düzenlenecek!

Cinsiyet, yaş, boy ve kilo farkı gözetmeksizin en az iki en fazla altı kişiyle oynanan çok keyifli bir spor olan HADO, ‘Geleceğin Sporu’ olarak tanımlanmaktadır. 22 Ekim 2019 tarihinde Sportant tarafından ülkemize giriş yapan HADO Avrupa Şampiyonası, 23-26 Eylül 2021 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek. 16 ülkenin katılacağı HADO Avrupa Şampiyonası’nda müsabakalar, İsfanbul Tema Park’ta oynanacak.

HADO Avrupa Şampiyonası’na ev sahipliği yapacak olmanın hem Türkiye’de ESpor adına büyük bir fırsat olduğunu kaydeden HADO Türkiye Direktörü Koray Erdemir, “HADO’yu ülkemize getirdiğimiz ve oyunseverlerle tanıştırdığımız ilk günden bu yana çok olumlu geri dönüşler aldık. Bizler ‘Geleceğin Sporu’ olarak tanımlanan HADO’nun hem sporcu hem antrenör hem de yöneticilerinin yetiştirilmesi konusunda çok ciddi bir planlamalar yapıyoruz. Amacımız her zaman HADO’nun tüm paydaşlarıyla ülkemizde değer bulmasını sağlamak oldu. Bunun da meyvelerini almaya başladığımız için mutluyuz. 23-26 Eylül 2021 tarihlerinde İsfanbul Tema Park’ta HADO Avrupa Şampiyonası’na ev sahipliği yapacağız. Bu tarihlerde 16 ülkeden gelecek HADO takımları Avrupa’nın en büyüğü olmak için mücadele edecek. Biz de bu turnuvanın öncesinde kamp yaparak, HADO Milli Takımı ile Avrupa Şampiyonası’nda mücadele edeceğiz. HADO Avrupa Şampiyonası’nın ülkemizde düzenlenmesi konusunda bizlere desteklerini her zaman hissettiren Türkiye ESpor Federasyonu Başkanı Alper Afşin Özdemir’e ve HADO Türkiye destekçilerine teşekkür ediyorum.” dedi.

Türkiye ESpor Federasyonu Başkanı Alper Afşin Özdemir ise HADO Türkiye’nin çok kısa süre içerisinde önemli bir atılım yaptığını kaydederken şu değerlendirmede bulundu: “TESFED olarak ülkemizi ESpor alanında temsil eden tüm branşları hem takip ediyor hem de destekliyoruz. HADO da kısa bir süre önce ülkemize giriş yapan, sanal gerçekliğin AR gözlüklerle hayat bulan bir ESpor dalı. 23-26 Eylül 2021 tarihlerinde İsfanbul Tema Park’ta gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonası’nda mücadele edecek Ay-yıldızlılarımıza şimdiden başarılar diliyorum. 2018 yılında göreve geldiğimizde amacımız ESpor’u tabana yaymak ve geliştirmekti. Şimdi kısa süre içerisinde bizler de hemen her branşta gerçekleştirilen organizasyonlara ve alınan sonuçlara baktığımızda büyük bir gurur yaşıyoruz. Bir kez daha HADO Avrupa Şampiyonası’nın hem organizasyon hem de müsabakalar anlamında ESpor ailesine büyük keyif yaşatmasını diliyorum.”

HADO Nedir?

- HADO, basit bir şekilde; ‘Yakan Top’ ya da ‘Yakar Top’ olarak da bilinen oyunun arttırılmış gerçeklikle oynanan versiyonu olarak da tanımlanabilmektedir.

- HADO, diğer sanal oyunlardan farklı olarak hali hazırda 6 farklı ülkede beden eğitimi derslerinde bir sanal spor branşı olarak yer almaktadır.

- HADO, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda gösteri karşılaşmasıyla sporseverlerle buluşacak.

- HADO’nun 2040 Olimpiyat Oyunları’na kadar spor branşı olarak yer alması hedeflenmektedir.

HADO’nun Espor’dan Farkı Nedir?

- HADO, diğer Espor branşlarından farklı olarak oyuncularına hareket imkânı sağlamaktadır.

- Esporun üst bir çatı olarak değerlendirildiği ülkemizde HADO; bilgisayar başında oyun oynama mottosundan farklı olarak, oyuncularını geleceğin teknolojisi ile tanıştırırken aynı zamanda hareket etmelerine olanak yaratmaktadır.

- HADO; Espor ile ilgili endişeleri bulunan ailelere fiziksel aktivite sağlaması nedeniyle farklı bir seçenek sunmaktadır.