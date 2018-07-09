Gelsin paralar!

2018 Dünya Kupası’nda Fransa, Belçika, İngiltere ve Hırvatistan yarı final vizesini alarak tarihi bir başarı yaşadı. Şampiyonluk için iddialı olan 4 ülke, sportif anlamda önemli bir aşama kaydetti.

Yarı finale kalmayı başaran 4 takım, ekonomik olarak da ciddi bir katkının sahibi olacak. FIFA’nın dağıtacağı gelirle alakalı ülkelerin kazanacağı paralar göze çarpıyor.

İlk olarak bu yıl şampiyon olacak takıma 38 milyon dolar verilecek. Finale kalarak ikinci olan ülkeye 28 milyon dolar ödenecek. Yarı finalde elense de üçüncülük kürsüsüne çıkacak takıma da 24 milyon dolar bırakılacak.

Dördüncülükte kalan ülke de 22 milyon doların sahibi olacak. Kısaca, son 4’e kalan Fransa, Belçika, Hırvatistan ve İngiltere, en azından 22 milyon doları kasasına koymayı garantiledi.

Turnuvanın genelinde ise FIFA tarafından 32 takıma tam 400 milyon dolar dağıtılıyor.