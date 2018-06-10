Genç Belçika kupada iddialı

İngiltere, Tunus ve Panama ile G Grubu'nda yer alan Belçika'nın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, Dünya Kupası geçmişi ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:

Kupaya katılma mücadelesi

İspanyol teknik adam Roberto Martinez'in 2016'dan beri başında olduğu Belçika, Avrupa elemelerinde Yunanistan, Bosna Hersek, Estonya, Kıbrıs Rum Kesimi ve Cebelitarık'ın yer aldığı H Grubu'nda mücadele etti.

10 maç sonunda 9 galibiyet ve bir beraberlikle 28 puan toplayan Belçika, 43 gol atarken yalnızca 6 gol yediği grubu lider bitirerek adını 13. kez Dünya Kupası finallerine yazdırdı.

Belçika, Rusya 2018 biletini şu sonuçlarla aldı:

Kıbrıs Rum Kesimi-Belçika: 0-3

Belçika-Bosna Hersek: 4-0

Cebelitarık-Belçika: 0-6

Belçika-Estonya: 8-1

Belçika-Yunanistan: 1-1

Estonya-Belçika: 0-2

Belçika-Cebelitarık: 9-0

Yunanistan-Belçika: 1-2

Bosna Hersek-Belçika: 3-4

Belçika-Kıbrıs Rum Kesimi: 4-0

Öne çıkan oyuncuları

Daha önceki turnuvalarda Jan Ceulemans, Eric Gerets, Jean-Marie Pfaff ve Enzo Scifo'nun öne çıktığı Belçika'nın kadrosundaki futbolcuların çoğu Avrupa'nın en büyük liglerinde top koşturuyor.

Elemelerde gösterdiği performans göz önünde bulundurulursa turnuvanın gizli favorilerinden biri olduğu söylenebilecek Belçika'nın savunması, Vincent Kompany, Toby Alderweireld, Thomas Vermaelen ve Jan Vertonghen'e emanet.

Orta sahasında Mousa Dembele, Marouane Fellaini, Axel Witsel, Kevin De Bruyne gibi dinamik oyuncuların bulunduğu Belçika'nın forvet oyuncuları ise Avrupa'nın yıldız isimleri Eden Hazard, Romelu Lukaku, Michy Batshuayi ve Dries Mertens.

Belçika'nın Dünya Kupası kadrosunda yer alan önemli isimlerinden biri de kaleci Thibaut Courtois.

Dünya Kupası geçmişi

Belçika Milli Takımı, Dünya Kupası'na daha önce 12 kez katıldı.

1930, 1934 ve 1938'de yapılan ilk 3 organizasyonda ilk turdan öteye gidemeyen Belçika, İspanya 1982'de 2. tura, bir sonraki turnuva Meksika 1986'da ise kupa tarihindeki en iyi derecesi yarı finale yükseldi.

Belçika futbolunun "altın jenerasyonu" olarak kabul edilen kadrosunda, Ceulemans, Gerets, Pfaff ve turnuvanın en iyi genç oyuncusu seçilen Scifo'yu barındıran takım, finalde Almanya'yı mağlup ederek kupayı kaldıran Maradonalı Arjantin'e 2-0 yenildi. Üçüncülük maçında da Fransa'ya kaybeden Belçika, Meksika 1986'yı dördüncü tamamladı.

Katıldığı son turnuvada (2014) çeyrek finalde elenen Belçika, Dünya kupalarında 41 maç yaptı. Bu maçlardan 14'ünü kazandı, 18'sinden mağlubiyetle ayrıldı, 9 maçta da berabere kaldı. Belçika, Dünya Kupası tarihi boyunca 52 gol attı, kalesinde ise 66 gol gördü.

Belçika'nın organizasyon geçmişi şöyle:

1930 - İlk tur

1934 - İlk tur

1938 - İlk tur

1954 - İlk tur

1970 - İlk tur

1982 - 2. tur

1986 - Dördüncü

1990 - 2. tur

1994 - 2. tur

1998 - İlk tur

2002 - 2. tur

2014 - Çeyrek final

Kadrosu

Kaleciler: Thibaut Courtois (Chelsea), Simon Mignolet (Liverpool), Koen Casteels (Wolfsburg)

Savunma: Toby Alderweireld (Tottenham Hotspur), Thomas Meunier (Paris Saint-Germain), Thomas Vermaelen (Barcelona), Jan Vertonghen (Tottenham Hotspur), Dedryck Boyata (Celtic), Vincent Kompany (Manchester City)

Orta saha: Marouane Fellaini (Manchester United), Axel Witsel (Tianjin Quanjian), Kevin De Bruyne (Manchester City), Eden Hazard (Chelsea), Nacer Chadli (West Bromwich Albion), Leander Dendoncker (Anderlecht), Thorgan Hazard (Borussia Mönchengladbach), Youri Tielemans (Monaco), Mousa Dembele (Tottenham Hotspur)

Forvet: Michy Batshuayi (Chelsea), Yannick Carrasco (Dalian Yifang), Adnan Januzaj (Real Sociedad), Romelu Lukaku (Manchester United), Dries Mertens (Napoli)

Maç takvimi

18 Haziran (TSİ: 18.00): Belçika - Panama (Fisht Stadı - Soçi)

23 Haziran (TSİ: 15.00): Belçika - Tunus (Spartak Stadı - Moskova)

28 Haziran (TSİ: 21.00): İngiltere - Belçika (Kaliningrad Stadı - Kaliningrad)