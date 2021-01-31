Gençlerbirliği-Antalyaspor: 0-1

Süper Lig'de 22. hafta karşılaşmasında Gençlerbirliği, sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Antalyaspor maçı 1-0 kazandı.

Antalyaspor'da golü 87'de Sidney Sam kaydetti.

Antalyaspor'da 68. dakikada sarı kart gören Dever Orgill, Beşiktaş maçında cezalı duruma düştü.

Bu sonuçla Gençlerbirliği üst üste 5. mağlubiyetini alırken, iki hafta sonra galip gelen Antalyaspor ikinci deplasman galibiyetini elde etti.

İLK 11'LER:

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Arda, Diego, Zargo, Polomat, Piris, Soner, Candeias, Sio, Ayite, Stancu.

Antalyaspor: Boffin, Naldo, Eren, Nuri, Sam, Orgill, Kudriashov, Fredy, Gökdeniz, Bünyamin, Hakan.

Maçtan dakikalar

14. dakikada Fredy Ribeiro’nun sağ kanattan yaptığı ortada Bünyamin’in kafa vuruşu az farkla yandan auta gitti.

42. dakikada Ayite’nin sert ortasında ceza sahasında topa dokunan Stancu’nun şutunu kaleci Boffin güçlükle kornere çeldi.

Gençlerbirliği, Süper Lig’in 22. haftasında Antalyaspor’u konuk edecek. Mustafa Kaplan yönetiminde ligin ilk yarısını 19 puanla 18. sırada tamamlayan kırmızı-siyahlılar, 4 haftadır rakiplerine kaybediyor. Son galibiyetini Atakaş Hatayspor karşısında alan Gençlerbirliği, puan hasretini Akdeniz temsilcisi karşısında dindirmeye çalışacak.