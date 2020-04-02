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02.04.2020 - 10:09 | | ANKARA (AA)

Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav'ın kız kardeşi vefat etti

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav'ın kız kardeşi Fatma Jale Cavcav'ın vefat ettiği bildirildi.

Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav'ın kız kardeşi vefat etti

 

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Başkan Cavcav'ın kız kardeşinin dün vefat ettiği belirtilerek, "Fatma Jale Cavcav’ın vefatını büyük üzüntüyle öğrendik. Merhumeye Allah’tan rahmet, başta Nazan Cavcav, başkanımız Murat Cavcav ve kardeşi Önder Cavcav ile yakınlarına başsağlığı dileriz." denildi.

Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcavın kız kardeşi vefat etti

  

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