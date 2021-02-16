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HaberlerBeşiktaş Haberleri Gençlerbirliği-Beşiktaş karşılaşması İngiltere'de gündeme oturdu.
16.02.2021 - 10:50 |

Gençlerbirliği-Beşiktaş karşılaşması İngiltere'de gündeme oturdu.

Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Gençlerbirliği-Beşiktaş karşılaşmasında yaşanan bir pozisyon, İngiltere'de geniş yankı uyandırdı.

Gençlerbirliği-Beşiktaş karşılaşması İngiltere'de gündeme oturdu.
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Dün Ankara'da yoğun kar yağışı altında oynanan Gençlerbirliği-Beşiktaş karşılaşmasının 64. dakikasında yaşanan faul pozisyonu, sosyal medyada ve İngiltere'de gündeme oturdu.

Yardımcı hakemin gözleri önünde yaşanan pozisyonda Gençlerbirliği'nin savunma oyuncusunun müdahaleye maruz kalmadan yere düşmesi ve yardımcı hakemin faul uyarısı vermesi, sosyal medyada gündeme oturdu.

Beşiktaş'ın 3-0 kazandığı karşılaşmadaki yaşanan faul pozisyonunu haber yapan ve Twitter'da paylaşan TheSun gazetesi, 'Hakem bu faulü nasıl verdi' başlığı ile okuyucularına maçın videosunu paylaştı.

Gençlerbirliği-Beşiktaş karşılaşması İngilterede gündeme oturdu.

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