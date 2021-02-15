Gençlerbirliği - Beşiktaş maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Sezona Mert Nobre ile başlayan, ardından Mustafa Kaplan ile devam eden Gençlerbirliği, arka arkaya 5 yenilgi alınca göreve Mehmet Altıparmak'ı getirmişti. Altıparmak ile Konya deplasmanına gittiler, 0-0'la eve döndüler. Dominik Furman ve Sefa Yılmaz'ın ilk 11'e geri dönmeleri en dikkat çeken değişim oldu... Savunmadan Diego Angelo, hücumdan Giovanni Sio sakat. Orta sahadan Piris de Motta cezalı. Piris yerine Furman'ın yanında Murat Yıldırım'ı görebiliriz. Kanada Floyd Ayite geçip, Sefa merkeze daha yakın oynayabilir.

Trabzonspor yenilgisi ve Antalyaspor beraberliği sonrası Konyaspor'u 1-0'la geçen Beşiktaş, hafta arası yine Konyaspor'la kupa mücadelesi yaptı ve penaltılarından ardından adını yarı finale yazdırdı. Sakatlıkları bulunan Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero ve Oğuzhan Özyakup deplasman kafilesinde yer almadı. Cezalı durumdaki Domagoj Vida ve Fabrice N'Sakala da maç kadrosuna alınmadı. TD Sergen Yalçın'ın Vida ve Montero'nun yokluğunda stoperde, Welinton'un yanında Necip Uysal'ı tercih etmesi bekleniyor. Rıdvan ve N'Sakala'nın yokluğunda ise Valentin Rosier sol beke, Dorukhan Toköz sağ beke geçecektir. Kupa maçında hazır bir görüntüde olmayan Cenk Tosun yedekte başlar, en önemli gol umudu bir kez daha Vincent Aboubakar olur.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Gençlerbirliği, Mehmet Altıparmak öncesi iç sahada oynadığı son 3 maçtan puan çıkartamamıştı.

- Beşiktaş'ın deplasmanda oynadığı son 3 maçta "karşılıklı gol" izledik.

- Beşiktaş ligde oynadığı son 19 maçın tamamında gol sevinci yaşadı! Gençlerbirliği, Mehmet Altıparmak yönetiminde çıktığı ilk maçta golsüz berabere kalmıştı...

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Beşiktaş kazanır" oldu! %57'lik kesim Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kazandığı haftada, siyah-beyazlı ekibin de Gençlerbirliği karşısında hata yapmasını beklemiyor... %12'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve mücadelede en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.