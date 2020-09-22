22.09.2020 - 21:47 | | AA
Gençlerbirliği, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı
Süper Lig'in 3. haftasını bay geçecek Gençlerbirliği, 4. haftada oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, devamında dar alanda taktik çalışma gerçekleştirdi.
Teknik direktör Mert Nobre yönetimindeki idman, çift kale taktik maçla tamamlandı.
Gençlerbirliği, 4 Ekim Pazar günü Beşiktaş'a konuk olacak.