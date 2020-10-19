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19.10.2020 - 19:25 |

Gençlerbirliği - Denizlispor: 1-2

Gençlerbirliği, Süper Lig’in 5. haftasında sahasında Yukatel Denizlispor ile karşılaştı. Denizlispor müsabakayı 2-1 kazandı.

Gençlerbirliği - Denizlispor: 1-2
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Gençlerbirliği, Süper Lig’in 5. haftasında sahasında Yukatel Denizlispor ile karşılaştı. Denzilispor sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Denizlispor'un gollerini 22. dakikada Subotic ve 45+1'de Rodallega kaydetti. Gençlerbirliği'nin golünü 90. dakikada Candeias attı

Denizlispor 5 puanla 16. sırada yer aldı. Gençlerbirliği ise 4 puanla 19. sırada yer aldı.

Gençlerbirliği - Denizlispor: 1-2

 

 

İLK 11'LER
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Toure, Diego, Polomat, Berat, Piris, Candeias, Sefa, Furman, Stancu

Denizlispor: Pantilimon, Lopes, Mustafa, Subotic, Özer, Bakalorz, Mesanovic, Varela, Recep, Sagal, Rodallega

Gençlerbirliği - Denizlispor: 1-2

MAÇTAN DAKİKALAR

22. dakikada Yukatel Denizlispor öne geçti. Sagal'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda, ceza sahasında iyi yükselen Subotic kafayla topu ağlara gönderdi: 0-1 

45 1. dakikada konuk ekip farkı ikiye çıkardı. Recep Niyaz'ın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Rodallega'nın harika vuruşunda meşin yuvarlak köşeden filelerle buluştu: 0-2 

Karşılaşmanın ilk yarısı Yukatel Denizlispor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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