Gençlerbirliği - Denizlispor: 1-2
Gençlerbirliği, Süper Lig’in 5. haftasında sahasında Yukatel Denizlispor ile karşılaştı. Denizlispor müsabakayı 2-1 kazandı.
Gençlerbirliği, Süper Lig’in 5. haftasında sahasında Yukatel Denizlispor ile karşılaştı. Denzilispor sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Denizlispor'un gollerini 22. dakikada Subotic ve 45+1'de Rodallega kaydetti. Gençlerbirliği'nin golünü 90. dakikada Candeias attı
Denizlispor 5 puanla 16. sırada yer aldı. Gençlerbirliği ise 4 puanla 19. sırada yer aldı.
İLK 11'LER
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Toure, Diego, Polomat, Berat, Piris, Candeias, Sefa, Furman, Stancu
Denizlispor: Pantilimon, Lopes, Mustafa, Subotic, Özer, Bakalorz, Mesanovic, Varela, Recep, Sagal, Rodallega
MAÇTAN DAKİKALAR
22. dakikada Yukatel Denizlispor öne geçti. Sagal'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda, ceza sahasında iyi yükselen Subotic kafayla topu ağlara gönderdi: 0-1
45 1. dakikada konuk ekip farkı ikiye çıkardı. Recep Niyaz'ın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Rodallega'nın harika vuruşunda meşin yuvarlak köşeden filelerle buluştu: 0-2
Karşılaşmanın ilk yarısı Yukatel Denizlispor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.