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21.06.2020 - 17:01 | | AA

Gençlerbirliği, deplasmanda 9. kez mağlup oldu

Süper Lig'in 28. haftasında konuk olduğu Hes Kablo Kayserispor'a dün 2-0 yenilen Gençlerbirliği, bu sezon deplasmandaki 9. mağlubiyetini yaşadı.

Gençlerbirliği, deplasmanda 9. kez mağlup oldu
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Başkent temsilcisinin deplasmandaki kötü performansı Kayseri'de de sürdü.

Kırmızı-siyahlı ekip, haftaya son sırada giren Hes Kablo Kayserispor'a deplasmanda 2-0 mağlup oldu.

Son üç deplasmandan puansız dönen Gençlerbirliği, dış sahada oynadığı 14 maçın 9'unu kaybetti.

Başkent temsilcisi bu sezon deplasmanda 3 kez galip gelirken, 2 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.

Dış sahada 11 puan toplayabilen Gençlerbirliği, deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor, Kasımpaşa ve Aytemiz Alanyaspor'u yendi, Trabzonspor ve İttifak Holding Konyaspor ile berabere kaldı.

Süper Lig'de 31 puanı bulunan başkent temsilcisi, sahasında ise 5'er galibiyet ve beraberlik ile 4 mağlubiyet aldı.

Gençlerbirliği, 29. hafta mücadelesinde Ankara'da Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

Gençlerbirliği, deplasmanda 9. kez mağlup oldu

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