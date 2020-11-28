Gençlerbirliği, deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak

Süper Lig'de son 5 maçını kazanamayan Gençlerbirliği, İstanbul deplasmanından galibiyetle ayrılarak kötü gidişatı sonlandırmayı hedefliyor.

Ligdeki tek galibiyetini 4. haftada Beşiktaş deplasmanında elde eden kırmızı-siyahlılar, daha sonra oynadığı 5 maçta 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

Fenerbahçe maçı öncesi teknik direktör değişikliğine giden başkent ekibi, 5 puanla 19. sırada bulunuyor.

Gençlerbirliği'nde sakatlığı bulunan Floyd Ayite ile kart cezalısı Mattias Johansson, bu maçta forma giyemeyecek.

Gençlerbirliği, Kasımpaşa maçına hazır

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 10. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-siyahlı ekip, Kasımpaşa maçı öncesi son çalışmasını İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde gerçekleştirdi.

Isınma hareketleri ve 5'e 2 top kapma oyunuyla başlayan antrenman, çıkış çalışmasıyla sona erdi.

Floyd Ayite ve Mattias Johansson'un yanı sıra sakatlığı nedeniyle son antrenmanda yer almayan Bogdan Stancu'nun da Kasımpaşa'ya karşı görev yapamayacağı belirtildi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yarın oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.