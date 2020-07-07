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07.07.2020 - 18:02 |

Gençlerbirliği-Fenerbahçe: 1-1

Süper Lig'de 31. haftanın açılış maçında üst üste aldığı 2 galibiyetle çıkış yakalayan Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ne takıldı: 1-1.

Gençlerbirliği-Fenerbahçe: 1-1
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Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, Gençlerbirliği ile yenişemedi: 1-1. İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmanın ikinci yarısı büyük çekişmeye sahne oldu.

Gençlerbirliği-Fenerbahçe: 1-1

60. dakikada Gençlerbirliği'nin en golcü ismi Stancu takımını 1-0 öne geçirdi. 81'de sahne alan kaptan Emre Belözoğlu klasına yakışır biçimde müthiş bir şutla skora denge getirdi: 1-1.

Kalan dakikalarda Fenerbahçe'nin baskısı sonuç vermedi ve taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı. Fenerbahçe bu sonuçla puanını 50'ye Gençlerbirliği ise 33'e yükseltti.

 Gençlerbirliği-Fenerbahçe: 1-1

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

5. dakikada Fenerbahçe savunmasından seken topla buluşan Soner Dikmen, Jailson'dan sıyrıldıktan sonra kaleci Altay Bayındır ile karşı karşıya kaldı. Soner, müsait pozisyonda topu yandan dışarı gönderdi.

10. dakikada Soner'in sağdan içeriye çevirdiği topu Jailson ıskaladı. Bir anda topu önünde bulan Stancu'nun ceza sahası sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

19. dakikada Gençlerbirliği bir fırsattan daha yararlanamadı. Candeias'ın soldan kullandığı kornerde, Sefa Yılmaz'ın uygun durumda yaptığı kafa vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.

32. dakikada savunmanın arkasına sarkan Stancu'nun şutunda topu kaleci Altay çeldi. Altay, ikinci pozisyonda kaleye yönelen topu son anda çizgiden çıkarmayı başardı.

45. dakikada Jailson ile duvar pası yapan Muric'in dar açıdan yaptığı vuruşta kaleci Ertaç Özbir, gole izin vermedi.

 

 

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