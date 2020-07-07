Gençlerbirliği Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu! Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Süper Lig'de 31. haftanın açılış maçında bu akşam Fenerbahçe, Ankara deplasmanında Gençlerbirliğine konuk olacak. Son iki haftadır aldığı puanlar ile yükselişe geçen Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşısında da kazanıp yükselişini sürdürmenin hesaplarını yapıyor. Maçın öncesinde 49 puanla 6. sırada yer alan Fenerbahçe maçtan üç puan ile ayrılması halinde bir maç eksiği olan Beşiktaş'tan 5. sırayı devralacak.

GENÇLERBİRLİĞİ-FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Gençlerbirliği Fenerbahçe maçı bu akşam saat 18:30'da başlayacak. Eryaman Stadyumunda oynanacak olan mücadelede hakem Alper Ulusoy düdük çalacak. Mücadele beIN SPORTS 1 HD ekranından naklen yayınlanacak.





İLK 11'LER

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Erdem Özgenç, Flavio, Zargo Toure, Halil İbrahim, Fabricio, Berat Özdemir, Soner, Sefa, Candeias, Stancu

Fenerbahçe: Altay, Nabil Dirar, Jailson, Falette, Hasan Ali Kaldırım, Tolgay Arslan, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Deniz Türüç, Ferdi Kadıoğlu, Vedat Muriqi

MAÇTAN NOTLAR

Fenerbahçe ile oynadığı son yedi Süper Lig maçının altısını kaybeden Gençlerbirliği (1B), tek puanını 2017/18 sezonunda deplasmanda aldı (2-2). Ankara ekibinin rakibi önündeki son galibiyeti ise Mart 2015'te evinde geldi (2-1).

Gençlerbirliği deplasmanında çıktığı son üç Süper Lig maçını kazanan Fenerbahçe, lig tarihinde rakibini dış sahada üst üste dört kez mağlup edemedi.

Evinde oynadığı son Süper Lig maçında Kasımpaşa'ya mağlup olan Gençlerbirliği (0-2), Hamza Hamzaoğlu göreve geldikten sonra üst üste iki iç saha yenilgisi almadı (5G 3B 2M).

Süper Lig'de çıktığı son beş deplasmanda sadece bir puan toplayan Fenerbahçe (1B 4M), son iki karşılaşmayı kaybetti. Sarı-lacivertli ekip, Şubat 2014'ten bu yana üst üste üç dış saha yenilgisi almıyor.

İstanbul takımlarına karşı çıktığı son beş Süper Lig maçını kaybeden Gençlerbirliği'nin bu serisi, sezonun ilk yarısındaki 5-2'lik Fenerbahçe mağlubiyetiyle başlamıştı.

Ankara deplasmanlarında çıktığı son sekiz Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Fenerbahçe (4G 3B), tek yenilgisini bu sezonun ilk yarısında Ankaragücü karşısında aldı (1-2). Sarı-lacivertli ekip aynı sezonda başkentten daha fazla yenilgiyle en son 2008/09'da dönmüştü (vs Hacettepe, Gençlerbirliği & Osmanlıspor).

Gençlerbirliği'nin Süper Lig'de attığı son beş golün dördünde Giovanni Sio'nun doğrudan katkısı var (3 gol & 1 asist).

Gençlerbirliği'ne karşı sahaya çıktığı üç resmi maçta üç gol kaydeden Vedat Muriqi, bu sezonun ilk yarısında Fenerbahçe formasıyla rakip filelere iki gol bırakmıştı.

2014/15 sezonundan bu yana Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de en fazla asist yapan oyuncu Hasan Ali Kaldırım (17).

Hamza Hamzaoğlu, çalıştırdığı takımların (Antalyaspor, BB Erzurumspor & Gençlerbirliği) başında çıktığı son üç Fenerbahçe maçını toplam 10 gol yiyerek kaybetti.