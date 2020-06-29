29.06.2020 - 20:30 |
Gençlerbirliği - Kasımpaşa (CANLI)
Süper Lig'in 29. haftasında Gençlerbirliği sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor.
Süper Lig'de 29. hafta mücadelesinde Gençlerbirliği sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşma saat 21.00'de başladı.
Gençlerbirliği'nin Süper Lig'de 31, Kasımpaşa'nın ise 32 puanı bulunuyor.
İLK 11'LER
Gençlerbirliği: Nordfelt, Halil İbrahim, Fabricio, Toure, Erdem, Flavio, Sessegnon, Ayite, Sio, Candeias, Stancu
Kasımpaşa: Ramazan, Jorge, Meriah, Hadadi, Hadergjonaj, Pavelka, Hajradinovic, Aytaç, Thiam, Quaresma, Koita
GENÇLERBİRLİĞİ-KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Gençlerbirliği-Kasımpaşa maçı bu akşam saat 21:00'da Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.
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