GenÃ§lerbirliÄŸi - Konyaspor: 2-1

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14.06.2020 - 17:48 |

GençlerbirliÄŸi - Konyaspor: 2-1

SÃ¼per Lig'in 27. haftasÄ±nda GenÃ§lerbirliÄŸi, Konyaspor'u konuk etti. MÃ¼sabakayÄ± GenÃ§lerbirliÄŸi 2-1 kazandÄ±.

GençlerbirliÄŸi - Konyaspor: 2-1
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SÃ¼per Lig'in 27. haftasÄ±ndaÂGenÃ§lerbirliÄŸi ileÂ Konyaspor karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldi. GenÃ§lerbirliÄŸi sahadan 2-1 galip ayrÄ±ldÄ±.

GenÃ§lerbirliÄŸi'nin gollerini 59. dakikada Sio ve 83. dakikada Berat kaydetti. Konyaspor'da ise tek golÃ¼ 62. dakikadaÂ Jevtovic attÄ±.

Bu sonuÃ§la GenÃ§lerbirliÄŸi puanÄ±nÄ± 31 puanla 12. sÄ±raya yÃ¼kseldi. Konyaspor ise 26 puanla 14. sÄ±rada kaldÄ±.

Stat: EryamanÂ 

Hakemler: Alper Ulusoy, Ä°smail Åžencan, Deniz Caner Ã–zaralÂ 

GenÃ§lerbirliÄŸi: Nordfeldt, Erdem Ã–zgenÃ§, Flavio, Toure, Halil Ä°brahim Pehlivan, Yasin Pehlivan (Dk. 82 Soner Dikmen), Sessegnon (Dk. 65 Sefa YÄ±lmaz), Candeias (Dk. 90 Ä°lker KarakaÅŸ), Seuntjens (Dk. 46 Berat Ayberk Ã–zdemir), Sio (Dk. 65 Ayite), StancuÂ 

Ä°ttifak Holding Konyaspor: Serkan KÄ±rÄ±ntÄ±lÄ±, Ali Turan, UÄŸur Demirok, Anicic, Guilherme, Jonsson (Dk. 87 Thuram), Hurtado (Dk. 39 Jevtovic), Shengelia (Dk. 86 Erdon Daci), Hadziahmetovic, Milosevic (Dk. 66 Miya), BajicÂ 

Goller: Dk. 59 Sio, Dk. 83 Berat Ayberk Ã–zdemir (GenÃ§lerbirliÄŸi), Dk. 62 Jevtovic (Ä°ttifak Holding Konyaspor)Â 

SarÄ± kartlar: Dk. 43 Anicic, Dk. 73 Ali Turan (Ä°ttifak Holding Konyaspor), Dk. 90 Erdem Ã–zgenÃ§, Dk. 90 +1 Flavio (GenÃ§lerbirliÄŸi)

MAÃ‡TAN DAKÄ°KALAR

12. dakikada Erdem Ã–zgenÃ§'in saÄŸ kanattan ortasÄ±nda Seuntjens Ã¶n direkte vuruÅŸunu yaptÄ±, top yandan dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±ktÄ±.Â 

22. dakikada Guilherme'nin sol kanattan yaptÄ±ÄŸÄ± ortada Bajic'in kale Ã¶nÃ¼nde dokunduÄŸu top yandan auta gitti.Â 

24. dakikada Shengelia'nÄ±n ÅŸÄ±k pasÄ±nda ceza sahasÄ±nda topla buluÅŸan Milosevic'in sol Ã§aprazdan yaptÄ±ÄŸÄ± vuruÅŸta meÅŸin yuvarlak direÄŸe Ã§arparak dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±ktÄ±.Â 

36. dakikada Sio'nun ceza sahasÄ± dÄ±ÅŸÄ±ndan Ã§ektiÄŸi ÅŸutta kaleci Serkan KÄ±rÄ±ntÄ±lÄ±, yerden seken ve soluna gelen topu uzanarak kurtardÄ±.Â 

KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n ilk yarÄ±sÄ± golsÃ¼z eÅŸitlikle sona erdi.

50. dakikada Flavio'nun kaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± top sonrasÄ± geliÅŸen atakta, Bajic'in ceza yayÄ±ndan Ã§ektiÄŸi ÅŸutta meÅŸin yuvarlak direÄŸin yanÄ±nda dÄ±ÅŸarÄ± gitti.Â 

59. dakikada GenÃ§lerbirliÄŸi Ã¶ne geÃ§ti. Stancu'nun saÄŸ kanattan ortasÄ±nda Sio, ceza sahasÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± vuruÅŸla topu filelerle buluÅŸturdu: 1-0.Â 

62. dakikada konuk ekip beraberlik golÃ¼nÃ¼ buldu. Bajic'in iÃ§eriye Ã§evirdiÄŸi topu Jevtovic, ceza sahasÄ±nda tek vuruÅŸla aÄŸlara gÃ¶nderdi: 1-1.Â 

70. dakikada Bajic'in pasÄ±nda kale Ã¶nÃ¼nde topla buluÅŸan Shengelia, uygun pozisyonda meÅŸin yuvarlaÄŸÄ± Ã¼stten auta yolladÄ±.Â 

83. dakikada baÅŸkent temsilcisi skoru 2-1 yaptÄ±. Candeias'Ä±n saÄŸdan ortasÄ±nda savunmadan seken topu Sefa YÄ±lmaz, Berat Ayberk Ã–zdemir'e bÄ±raktÄ±. Ceza sahasÄ±nda topla buluÅŸan genÃ§ futbolcunun geliÅŸine yerden vuruÅŸunda meÅŸin yuvarlak aÄŸlara gitti: 2-1.Â 

KarÅŸÄ±laÅŸma, GenÃ§lerbirliÄŸi'nin 2-1 Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼yle sona erdi.Â 

Bu sonuÃ§la GenÃ§lerbirliÄŸi puanÄ±nÄ± 31'e yÃ¼kseltirken, Ä°ttifak Holding Konyaspor 26 puanda kaldÄ±.

GenÃ§lerbirliÄŸi - Konyaspor: 2-1

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