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10.11.2020 - 12:06 | | AA

Gençlerbirliği Kulübünden hakem Mustafa Öğretmenoğlu'na tepki

Gençlerbirliği Kulübü, Süper Lig'in 8. haftasında Medipol Başakşehir'e 2-1 kaybettikleri maçın hakemi Mustafa Öğretmenoğlu'na tepki gösterdi.

Gençlerbirliği Kulübünden hakem Mustafa Öğretmenoğlu'na tepki
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Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Öğretmenoğlu'nun Süper Lig kariyerindeki ikinci resmi maçına 17 Eylül 2017'de Göztepe-Gençlerbirliği karşılaşmasında çıktığı hatırlatılarak, şunlar kaydedildi:

"O maçta bariz golümüzü ofsaytla iptal etti, taça çıkan top da geldi kalemize gol oldu. O tarihte bunlara üzülmüş ancak genç hakemin Süper Lig'e alışma sürecinde yaşadığı bir yol kazası olarak değerlendirmiştik. O tarihten bugüne geçen üç yıllık süreçte Mustafa Öğretmenoğlu'nun 'acemi hakem' durumundan 'tecrübeli' aşamasına geçemediğini üzülerek gördük. Mustafa Öğretmenoğlu pozisyonlara göre değil, sese göre reaksiyon veren bir hakemlik örneği sergiledi ve yazık ki çok bağıranın istediği kararları alabildiği bir maçı Türkiye’ye izletti. Mattias Johansson’un yerde kaldığı pozisyonda VAR hakemi olarak Öğretmenoğlu’nun acemiliğine, tecrübesi ile engel olmayan Ankara bölgesi hakemi Özgüç Türkalp de bu hataya ortak oldu."

Gençlerbirliği Kulübü olarak kimseden ayrıcalık beklenmediği ancak adalet talep edildiği vurgulanan açıklamada, "Takımını on kişi bırakan futbolcumuzla ilgili gerekenleri kulüp içinde yerine getireceğiz. Genç futbolculara, genç teknik direktörlere ne kadar destek veriyorsak aynı desteği, genç hakemlerimize de vermek boynumuzun borcudur. Ancak 2017’den 2020’ye bir adım ileri gitmeyen hakemleri, ligin kalitesi ve marka değeri için ayıklamak da Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu'nun görevidir. İstemeyerek yaptığımız bu serzenişin son olmasını umuyoruz ve ilgili kurumlardan, çok daha özenli seçimleri acil talep ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

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Gençlerbirliği Kulübünden hakem Mustafa Öğretmenoğluna tepki

Gençlerbirliği, 2020-21 Futbol Sezonuna Hazır

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