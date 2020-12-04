Gençlerbirliği, lider Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak

Eryaman Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Süper Lig'de oynadığı son 6 maçtan galibiyetle ayrılamayan Gençlerbirliği, kötü gidişata son vermeyi hedefliyor.

Ligdeki tek galibiyetini 4. haftada Beşiktaş deplasmanında elde eden kırmızı-siyahlılar, daha sonra çıktığı 6 maçta 5 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşadı.

Gençlerbirliği, Süper Lig'de 5 puanla 20. sırada yer alıyor.

Başkent temsilcisinde sakatlığı bulunan Diego Angelo, bu maçta görev yapamayacak.

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