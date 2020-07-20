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20.07.2020 - 14:55 | |   ANKARA (AA) -

Gençlerbirliği, lige tutunmayı başardı

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin bitime bir hafta kala kümede kalması kesinleşti.

Gençlerbirliği, lige tutunmayı başardı
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Başkent ekibi, 33. hafta mücadelesinde dün deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 2-0 yenilse de diğer karşılaşmalarda alınan sonuçların ardından son hafta öncesi kümede kalmayı garantiledi.

Ligde 36 puanla 12. sırada yer alan kırmızı-siyahlı ekip, tehlikeli bölgeyle arasındaki 4 puanlık farklı korudu. Gençlerbirliği, 2019-2020 sezonunu sahasında Beşiktaş ile oynayacağı maçla tamamlayacak.

İlk 7 maçını kazanamadı

 

Bir sezon aradan sonra döndüğü Süper Lig'e kötü bir başlangıç yapan Gençlerbirliği, ilk 7 maçında galibiyetle tanışamadı.

Gençlerbirliği, lige tutunmayı başardı

Bu süreçte 4 mağlubiyet ve 3 beraberlik alan başkent ekibi, ilk galibiyetini 8. haftada deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor karşısında 6-0'lık skorla elde etti.

Daha sonra Yukatel Denizlispor'a başkentte yenilen Gençlerbirliği, sezona başladığı teknik direktörü Mustafa Kaplan ile yollarını ayırdı.

Kırmızı-siyahlı ekipte yönetim, göreve daha önce Galatasaray ile şampiyonluk yaşamış Hamza Hamzaoğlu'nu getirdi.

Hamzaoğlu ile çıkışa geçen ve küme düşme hattından kurtulan Gençlerbirliği, ilk devrenin kalan 8 maçında 12 puan topladı.

Devreyi 18 puanla 13. sırada bitiren başkent ekibi, ikinci yarıya iyi başlamasa da Aytemiz Alanyaspor ve MKE Ankaragücü'ne karşı kritik galibiyetler aldı.

Pandemi arasından sonra oynadığı 7 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Gençlerbirliği, sıkıntılı süreç yaşasa da lige tutunmasını bildi.

Gol yükünü Stancu-Sio ikilisi çekti

 

Başkent ekibinin 33 haftada attığı 39 golün 24'ü Bogdan Stancu-Giovanni Sio ikilisinden geldi.

Gençlerbirliği'nin Göztepe'yi 3-1 yendiği maçta takımının ikinci golünü atan Rumen futbolcu Bogdan Stancu, bir sezonda aynı ligde ilk kez 14 gole ulaşarak, kariyer rekorunu kırdı.

Sezon başında başkent ekibine gelen Sio ise şu ana kadar takımına 10 golle katkı sağladı. Tecrübeli futbolcu, özellikle uzak mesafeden attığı gollerle adından söz ettirdi

Gençlerbirliği'nden Medipol Başakşehir, Hatayspor ve Erzurumspor'a tebrik

Gençlerbirliği Kulübü, Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Medipol Başakşehir ile TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselen Hatayspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u tebrik etti.

Başkent ekibinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Süper Lig 2019-2020 sezonu şampiyonu Başakşehir Futbol Kulübünü tebrik ederiz." denildi.

Kırmızı-siyahlı ekip, Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Hatayspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor için de tebrik mesajı yayımladı.

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