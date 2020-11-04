Gençlerbirliği, Medipol Başakşehir hazırlıklarını sürdürdü

Kulüpten yapılan açıklamaya göre başkent ekibi, teknik direktör Mert Nobre yönetiminde, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde taktik ağırlıklı antrenman gerçekleştirdi.

Kırmızı-siyahlıların ısınma hareketleri ile başlayan, dar alanda yapılan taktik çalışma ile devam eden idmanı, son bölümde oynanan çift kale maç ile tamamlandı.