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04.11.2020 - 15:42 | | ANKARA (AA) -

Gençlerbirliği, Medipol Başakşehir hazırlıklarını sürdürdü

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 8. haftasında 8 Kasım Pazar günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Gençlerbirliği, Medipol Başakşehir hazırlıklarını sürdürdü
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Kulüpten yapılan açıklamaya göre başkent ekibi, teknik direktör Mert Nobre yönetiminde, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde taktik ağırlıklı antrenman gerçekleştirdi.

Kırmızı-siyahlıların ısınma hareketleri ile başlayan, dar alanda yapılan taktik çalışma ile devam eden idmanı, son bölümde oynanan çift kale maç ile tamamlandı.

Gençlerbirliği, Medipol Başakşehir hazırlıklarını sürdürdü

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