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01.09.2020 - 12:32 | | DHA

Gençlerbirliği, Mustafa Çeçenoğlu'nu transfer etti

Gençlerbirliği, TFF 1'inci Lig ekibi Menemen Spor'dan orta saha oyuncusu Mustafa Çeçenoğlu'nu 2 yıllığına renklerine bağladı.

Gençlerbirliği, Mustafa Çeçenoğlu'nu transfer etti
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Başkent temsilcisinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Transfer çalışmalarını sürdüren takımımız, son olarak Menemen Spor'da forma giyen Mustafa Çeçenoğlu'nu kadrosuna kattı. 1994 doğumlu futbolcu, geçtiğimiz sezon TFF 1.Lig'de 31 maça çıktı ve 4 gol, 4 asistle oynadı. Mustafa Çeçenoğlu ile kulübümüz iki yıllık sözleşmeye imza attı."

Gençlerbirliği, Mustafa Çeçenoğlunu transfer etti

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