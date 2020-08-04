04.08.2020 - 21:15 | | AA
Gençlerbirliği, Sadio Diallo ile yollarını ayırdı
Gençlerbirliği, Sadio Diallo ile yollarını ayırdığını resmen açıkladı.
Gençlerbirliği, Gineli orta saha oyuncusu Sadio Diallo ile yollarını ayırdı.
Gençlerbirliği Kulübünden yapılan açıklamada, "2019-2020 sezonunda formamızı giyen Sadio Diallo ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Sadio Diallo'ya kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
Geçen sezon başında Hatayspor'dan transfer edilen Gineli oyuncu, 6 Süper Lig ve 2 Türkiye Kupası maçında forma giydi.
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