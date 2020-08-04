Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGençlerbirliği Haberleri Gençlerbirliği, Sadio Diallo ile yollarını ayırdı
04.08.2020 - 21:15 | | AA

Gençlerbirliği, Sadio Diallo ile yollarını ayırdı

Gençlerbirliği, Sadio Diallo ile yollarını ayırdığını resmen açıkladı.

Gençlerbirliği, Sadio Diallo ile yollarını ayırdı
ABONE OL

Gençlerbirliği, Gineli orta saha oyuncusu Sadio Diallo ile yollarını ayırdı. 

Gençlerbirliği Kulübünden yapılan açıklamada, "2019-2020 sezonunda formamızı giyen Sadio Diallo ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Sadio Diallo'ya kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Geçen sezon başında Hatayspor'dan transfer edilen Gineli oyuncu, 6 Süper Lig ve 2 Türkiye Kupası maçında forma giydi.

Gençlerbirliği Efsaneleri Ankara Derbisini Anlattı

    Okan Buruk: "İlk maçtan kazandığımız bir avantaj var"
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Sivasspor'da Jorge Felix sağlık kontrolünden geçti!
      Sivasspor'da Jorge Felix sağlık kontrolünden geçti!
    2. Kasımpaşa'dan tepki! "Gerekirse ligden çekiliriz"
      Kasımpaşa'dan tepki! "Gerekirse ligden çekiliriz"
    3. Okan Buruk: "Parken Stadı'nda UEFA Kupası'nı kaldırmıştım"
      Okan Buruk: "Parken Stadı'nda UEFA Kupası'nı kaldırmıştım"
    4. Adil Gevrek: "Sergen Yalçın'ın gitmesi bir hataydı"
      Adil Gevrek: "Sergen Yalçın'ın gitmesi bir hataydı" 
    5. Madrid Açık, Kovid-19 salgını nedeniyle iptal edildi
      Madrid Açık, Kovid-19 salgını nedeniyle iptal edildi



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    UEFA'dan sarı kart kararı!

    UEFA'dan sarı kart kararı!

    Kopenhag Teknik Direktörü Solbakken'den izin itirafı!

    Kopenhag Teknik Direktörü Solbakken'den izin itirafı!

    Son dakika Fenerbahçe haberleri | Erol Bulut İstanbul'a geldi!

    Son dakika Fenerbahçe haberleri | Erol Bulut İstanbul'a geldi!

    Fenerbahçe'den harcama limiti açıklaması!

    Fenerbahçe'den harcama limiti açıklaması!

    Sıradaki Haber