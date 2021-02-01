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01.02.2021 - 15:17 | | ANKARA (AA)

Gençlerbirliği, Sandro Lima'yı transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Brezilyalı forvet Sandro Lima'yı kadrosuna kattı.

Gençlerbirliği, Sandro Lima'yı transfer etti
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Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Çin ekibi Tianjin Teda forması giyen 30 yaşındaki golcü oyuncu ile 1,5 yıllık anlaşma sağlandı. Futbola ülkesinin takımlarından Gremio Anapolis'te başlayan Sandro Lima; Rio Ave, Gil Vicente, Chaves gibi takımlarda oynadıktan sonra son olarak Çin Süper Ligi ekibi Tianjin Teda'da görev yaptı.

İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki imza töreninde yer alan Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, Sandro Lima'nın başkent ekibine güç katacağına inandığını söyledi.

Gençlerbirliği, Sandro Limayı transfer etti

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