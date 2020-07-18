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18.07.2020 - 09:42 |

Gençlerbirliği, Sivasspor'a konuk olacak

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 33. haftasında yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak. Gençlerbirliği Kulübü, Demir Grup Sivasspor maçı öncesi yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde pozitif bulguya rastlanmadığını açıkladı.

Gençlerbirliği, Sivasspor'a konuk olacak
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Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Ümit Öztürk yönetecek. Göztepe karşısında geçen hafta kritik bir galibiyet elde eden başkent ekibi, tehlikeli bölgeyle puan farkını 4'e çıkarmıştı.

Gençlerbirliği, Sivasspora konuk olacak

Ligde 36 puanla 12. sırada yer alan kırmızı-siyahlılar, son hafta öncesi kümede kalmayı garantilemeyi amaçlıyor. Gençlerbirliği'nde, Demir Grup Sivasspor maçı öncesi eksik futbolcuların fazlalığı dikkati çekiyor.

Sakatlıkları bulunan Giovanni Sio, Sefa Yılmaz, Nadir Çiftçi, Yasin Pehlivan, Floyd Ayite, Ömer Alper Tatlısu ve Sadio Diallo, bu maçta görev yapamayacak.

Gençlerbirliği'nde Kovid-19 testleri negatif çıktı
Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Demir Grup Sivasspor maçı öncesi rutin kontroller gereği uygulanan Kovid-19 testlerinde teknik ekip, futbolcu ve personel kadromuzda pozitif sonuca rastlanmamıştır." denildi.
Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor ile Gençlerbirliği arasında yarın oynanacak karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak.

 

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