Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGençlerbirliği Haberleri Gençlerbirliği, sol kanat oyuncusu Srdjan Spiridonovic'i kadrosuna kattı
25.01.2021 - 16:35 | | ANKARA (AA) -

Gençlerbirliği, sol kanat oyuncusu Srdjan Spiridonovic'i kadrosuna kattı

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Sırbistan'ın Kızılyıldız takımından 27 yaşındaki sol kanat oyuncusu Srdjan Spiridonovic'i transfer etti.

ABONE OL

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, transfer çalışmalarını sürdüren başkent temsilcisi, Kızılyıldız'dan Srdjan Spiridonovic'i sezon sonuna kadar kiraladı.

Oyuncunun, Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav'ın da hazır bulunduğu törende sözleşme imzaladığı aktarıldı.

Futbola Rapid Wien altyapısında başlayan Spiridonovic, Austria Wien, Vicenza, Admira Wacker, Panionios ve Pogon takımlarının formasını giydikten sonra, son olarak Kızılyıldız'da oynadı. Kızılyıldız'da 24 resmi maça çıkan Spiridonovic, 4 gol attı.

LA LIGA'da 19.Hafta! Real Madrid 3-1 Athletic Bilbao
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Alex Telles'ten olay derbi sözleri!
    Alex Telles'ten olay derbi sözleri!
  2. Fatih Çintimar'dan Ali Koç'a ziyaret
    Fatih Çintimar'dan Ali Koç'a ziyaret
  3. Alanyaspor - Ankaragücü maçı saat kaçta hangi kanalda?
    Alanyaspor - Ankaragücü maçı saat kaçta hangi kanalda?
  4. Rizespor, Sumudica'yı resmen açıkladı
    Rizespor, Sumudica'yı resmen açıkladı
  5. Djokovic, Çaykur Rizespor'da
    Djokovic, Çaykur Rizespor'da



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Fenerbahçe-Kayserispor maçında ilk 11'ler belli oldu!

Fenerbahçe-Kayserispor maçında ilk 11'ler belli oldu!

Son Dakika | Kagawa'nın yeni adresi netleşti

Son Dakika | Kagawa'nın yeni adresi netleşti

Gençlerbirliği, sol kanat oyuncusu Srdjan Spiridonovic'i kadrosuna kattı

Gençlerbirliği, sol kanat oyuncusu Srdjan Spiridonovic'i kadrosuna kattı

Son dakika | Halil Dervişoğlu resmen Galatasaray'da

Son dakika | Halil Dervişoğlu resmen Galatasaray'da

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet