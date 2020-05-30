Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGençlerbirliği Haberleri Gençlerbirliği, Stancu'nun sözleşmesini uzattı
30.05.2020 - 13:50 | | AA

Gençlerbirliği, Stancu'nun sözleşmesini uzattı

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Rumen golcüBogdan Stancu ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Gençlerbirliği, Stancu'nun sözleşmesini uzattı
ABONE OL

Başkent ekibi, Stancu'nun sezon sonu bitecek sözleşmesini 31 Mayıs 2021'e kadar uzattı.

Kırmızı-siyahlı takım, Rumen futbolcuyla yapılan yeni sözleşmeyi Türkiye Futbol Federasyonuna bildirdi.

Stancu, ikinci devre sakatlıklar nedeniyle problem yaşasa da bu sezon ligde şu ana kadar 17 maçta 12 kez fileleri havalandırma başarısı gösterdi.

Başkent ekibinin bu sezonki en golcü futbolcusu olan Stancu, kariyerinin en iyi sezonlarından birini geçiriyor.

Gençlerbirliği, Stancunun sözleşmesini uzattı

Gençlerbirliği Efsaneleri Ankara Derbisini Anlattı

Diletta Leotta'nın keyfi yerinde!
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Schalke - Werder Bremen maçı Canlı Bahis ve Tek Maç seçenekleriyle Misli.com’da

Schalke - Werder Bremen maçı Canlı Bahis ve Tek Maç seçenekleriyle Misli.com’da

Bayern Münih - Düsseldorf maçı Canlı Bahis ve Tek Maç seçenekleriyle Misli.com’da

Bayern Münih - Düsseldorf maçı Canlı Bahis ve Tek Maç seçenekleriyle Misli.com’da

Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup'tan indirim cevabı!

Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup'tan indirim cevabı!

İngilizler’de 'Liverpool' korkusu

İngilizler’de 'Liverpool' korkusu

Sıradaki Haber