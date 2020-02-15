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15.02.2020 - 10:09 |

Gençlerbirliği, Süper Lig'de yarın Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 22. haftasında yarın deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak.

Gençlerbirliği, Süper Lig'de yarın Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Sezonun ikinci yarısında oynadığı 4 maçın 3'ünü kaybeden Gençlerbirliği, 21 puanla 13. sırada yer alıyor.

Başkent temsilcisinde sakatlıkları bulunan Floyd Ayite, Pierre-Yves Polomat ve Arda Kızıldağ, Aytemiz Alanyaspor'a karşı görev yapamayacak.

Sakatlığı geçen Rumen golcü Bogdan Stancu ise teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun görev vermesi durumunda sahadaki yerini alabilecek.

Gençlerbirliği, Süper Ligde yarın Aytemiz Alanyaspora konuk olacak

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