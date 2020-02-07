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07.02.2020 - 09:32 | | AA

Gençlerbirliği, Süper Lig'de yarın Trabzonspor'u konuk edecek

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 21. haftasında yarın sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak.

Gençlerbirliği, Süper Lig'de yarın Trabzonspor'u konuk edecek

Eryaman Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

Ligde son maçında deplasmanda Medipol Başakşehir'e mağlup olan başkent ekibi, haftaya 21 puanla 13. sırada girdi. Bir maçı eksik Trabzonspor ise 38 puanla 3. sırada yer alıyor.

Sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşma 2-2 beraberlikle sona ermişti.

Skorer TV Özel | Abdullah Ercan
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