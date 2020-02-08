08.02.2020 - 16:07 |
Gençlerbirliği - Trabzonspor maçında ilk 11'ler belli oldu!
Süper Lig'in 21. haftasında zirve mücadelesi veren Trabzonspor, küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Gençlerbirliği'ne konuk oluyor.
Trabzonspor, Süper Lig'in 21. haftasında Ankara temsilcisi Gençlerbirliği deplasmanında çıkıyor.
Eryaman Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.
İLK 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Obi Mikel, Sosa, Ndiaye, Guilherme, Nwakaeme, Sorloth
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Halil, Flavio, Toure, Erdem, Baiano, Yasin, Candeias, Sessegnon, Nadir, Sefa.
Geçen hafta evinde Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek şampiyonluk yarışı açısından kritik bir galibiyet alan Trabzonspor, 38 puanla 3. sırada yer alıyor. Bordo-mavili ekibin bir maçı da eksik.
Ligde son maçında deplasmanda Medipol Başakşehir'e mağlup olan başkent temsilcisi Gençlerbirliği ise haftaya 21 puanla 13. sırada girdi.