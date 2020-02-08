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HaberlerTrabzonspor Haberleri Gençlerbirliği - Trabzonspor maçında ilk 11'ler belli oldu!
08.02.2020 - 16:07 |

Gençlerbirliği - Trabzonspor maçında ilk 11'ler belli oldu!

Süper Lig'in 21. haftasında zirve mücadelesi veren Trabzonspor, küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Gençlerbirliği'ne konuk oluyor.

Gençlerbirliği - Trabzonspor maçında ilk 11'ler belli oldu!

Trabzonspor, Süper Lig'in 21. haftasında Ankara temsilcisi Gençlerbirliği deplasmanında çıkıyor.

Eryaman Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Obi Mikel, Sosa, Ndiaye, Guilherme, Nwakaeme, Sorloth

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Halil, Flavio, Toure, Erdem, Baiano, Yasin, Candeias, Sessegnon, Nadir, Sefa.

Geçen hafta evinde Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek şampiyonluk yarışı açısından kritik bir galibiyet alan Trabzonspor, 38 puanla 3. sırada yer alıyor. Bordo-mavili ekibin bir maçı da eksik.

Ligde son maçında deplasmanda Medipol Başakşehir'e mağlup olan başkent temsilcisi Gençlerbirliği ise haftaya 21 puanla 13. sırada girdi.

Gençlerbirliği - Trabzonspor maçında ilk 11ler belli oldu

 

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