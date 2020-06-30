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30.06.2020 - 23:35 | |   İSTANBUL (AA) -

Gençlerbirliği, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 30. haftasında 4 Temmuz Cumartesi günü BtcTurk Yeni Malatyaspor'a konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Gençlerbirliği, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı
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Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan kırmızı-siyahlıların, daha sonra dar alanda top kapma çalışması yaptığı bildirildi.

Antrenmanın dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdiği kaydedildi.

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