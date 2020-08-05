Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGençlerbirliği Haberleri Gençlerbirliği, yeni sezona tesislerinde hazırlanacak
05.08.2020 - 13:00 | | AA

Gençlerbirliği, yeni sezona tesislerinde hazırlanacak

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, yeni sezon hazırlıkları kapsamında antrenmanlarını tesislerinde gerçekleştirecek.

Gençlerbirliği, yeni sezona tesislerinde hazırlanacak
ABONE OL

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-siyahlı ekibin 2020-2021 sezonu kamp programı belli oldu.

İlhan Cavcav Tesisleri'nde 11 Ağustos Salı günü saat 16.00'da toplanacak başkent ekibi, aynı gün akşam saatlerinde ilk antrenmanına çıkacak.

Çalışmalarını Ankara'da sürdürecek Gençlerbirliği, sezona tesislerinde hazırlanacak.

Gençlerbirliği Efsaneleri Ankara Derbisini Anlattı

Blerim Džemaili eski takımı Torino'yu avlıyor
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Gençlerbirliği, yeni sezona tesislerinde hazırlanacak
    Gençlerbirliği, yeni sezona tesislerinde hazırlanacak
  2. UEFA'dan flaş karar! Formalarda 'thank you' mesajı...
    UEFA'dan flaş karar! Formalarda 'thank you' mesajı...
  3. Denizlispor yoğun mesaide
    Denizlispor yoğun mesaide
  4. Eski milli güreşçi Sümer Koçak vefat etti
    Eski milli güreşçi Sümer Koçak vefat etti
  5. Bandırmaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan Pote'yi transfer etti
    Bandırmaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan Pote'yi transfer etti



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Altay, Ergin Keleş'in transferini bitiriyor

Altay, Ergin Keleş'in transferini bitiriyor

Memphis Grizzlies'ta Jaren Jackson Jr, sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı

Memphis Grizzlies'ta Jaren Jackson Jr, sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı

Son dakika haberler - Galatasaray'da Donk şoku! Zam istedi...

Son dakika haberler - Galatasaray'da Donk şoku! Zam istedi...

Glasgow Rangers'tan iki transfer birden

Glasgow Rangers'tan iki transfer birden

Sıradaki Haber